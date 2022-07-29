記憶中，一九九二年春夏之交赴香港旅行，有些疲憊地走在彌敦道，打算在商場買一些食物回到旅館 ，晚上休息時充饑最恰當。畢竟旅行社安排吃的食物不大合我的胃口，迫不得已，只能掏出備放在背包裡的餅乾填肚子。

恰好望見街上一家裝潢精緻的西式麵包店，看看標註的時間離下班還有一小時，不假思索快步走進麵包店，一眼望見貼在牆上顯眼處的幾幅海報。海報圖文並茂，其中排列在最前面的、中英文字體放大、特別亮眼的是「吞拿魚麵包」，價錢不便宜。我打量幾遍，想當然認定這麵包不錯。

夜色已深，當回到旅館安頓下來，想吃點東西，慢慢地取出「吞拿魚麵包」，沒想到撲面而至的，是一陣似熟悉又陌生的異樣味道。

細看麵包，再吸一口味道，與以前聞到的西式麵包大同小異，上下各夾一塊麵包片，中間夾雜一些青綠菜及零碎西式醬料。所謂的吞拿魚，無非攪拌成了一團漿糊，哪能分得清什麼魚、什麼食物？

聽起來很好聽的吞拿魚麵包，印在海報的圖案也很漂亮；很可惜，我無法適應這種味道，萬般無奈之下，皺皺眉頭還是把麵包丟掉了。

時間荏苒，轉眼到了一九九九年夏天，幾個朋友趁假期約好遠赴西歐五國旅遊，有了更多接觸「正宗西餐」的機會。

旅行住在法國巴黎郊外小酒店，早上起來在西餐廳用餐，一種名叫「法蘭西長棍」的西式麵包，吸引了我的目光。

法蘭西長棍是用焗爐烘出的長條麵包，叫不出鹹或甜的，拿在手上硬梆梆。第一天細嚼有味道，想當然西歐五國之行，這種麵包是我喜愛的，還竭力推薦給同行友人，對其他西餐食物棄之不理。

享用法蘭西長棍三天，硬度超強的西式麵包，搞得我一口牙床似乎快要鬆動，越嚼越是滿嘴苦澀、難以下嚥。後來，早餐盡可能吃麥片加牛奶，連續下來的幾天旅程，走進西餐廳望見法蘭西長棍變得提心吊膽，盡最大努力與其保持距離。

幸好那次出國旅行，在出發前就和幾個好友約定好，避免餓肚子，帶了一箱速食麵、還有十多盒豆豉鯪魚罐頭。如此一來，有誰說要請吃「正宗西餐」，我不想掃興，含糊其詞說聲謝謝，能婉拒就盡量婉拒。

後來旅居西雅圖 ，所見所聞的全是百分之百「最正宗西餐」，面對各式各樣西餐的誘惑，雖說入鄉隨俗，但我一如既往，保持選用我長年喜愛的中餐美食 。

三年前，在新冠肺炎疫情未肆虐時，老朋友鄭先生由廣州遠道飛來西雅圖旅行，與他約在唐人街見面。我環視街上的茶樓酒館，問他：「去哪用餐由你拿主意，在唐人街茶樓或在西式餐廳？」

鄭先生看著我，他想起了什麼的，臉上浮現笑意，於是慢吞吞地拖長腔調說：「本人初來乍到，先去西式餐廳行不行？未出國前聽幾個朋友推薦，要想品嘗美食，在國外就得吃牛扒、豬扒或雞扒，否則算沒來國外旅行，我這種說法沒錯吧？」

不等我回答，鄭先生接著說：「哈哈哈，在國外吃西餐，絕對都是正宗西餐吧。怎麼了，你在國外住的時間不短，反而不愛西餐嗎？」

我歡心一笑說：「今天你是客人來探望我，當然要主隨客便。」鄭先生說：「人們說客隨主便，你顛倒過來了？」我開心而又調侃地說：「結識西餐已有幾十年春秋，糾結交織的故事有啼笑皆非，也有甜酸苦辣。還是一句老話，本人熱愛中餐美食，這是永遠的。」

唐人街上，就有一家開張不久的西餐廳，我指指西餐廳說：「走吧，我們儘管吃一次西餐，牛扒、豬扒或雞扒都要全熟的才行。我替牛扒、豬扒或雞扒取個名字叫全熟的西餐，吃起來就沒有問題了。」

鄭先生樂呵呵地說：「實際上，我個人同樣喜愛中餐居多。那好吧，今日西餐廳吃西餐，明天唐人街茶樓吃中餐，這才叫客隨主便。」

➤➤➤西餐的滋味（上）