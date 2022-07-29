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港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

底層互傷害

南竹

縱觀千年歷史和近看我們短暫一生，有一個奇怪現象，那就是被欺負的底層民眾一旦得勢，會更凶殘、更刻薄地欺負他們周遭的同類。

想起小時候，我家院子的後面，有一戶谷姓人家，那房子是自己搭建的，因為房子比較暗黑，我們喜歡去那裡玩躲貓貓。谷伯是個泥瓦工，話不多，非常和善，從沒見他對任何人發火。谷媽沒工作，但是平時積極參與居委會活動，掃院子、通水溝、登記外來人員等事，她都熱心參與。尤其是每次警察來我們院子，就見她一臉媚笑，跟前跟後。

谷媽是個熱心人，好管閒事，如果父母是雙職工家的小孩，有時父母上班不在家，玩得不知時間地點，天黑了，谷媽就會以她特有的關心方式，連叫帶罵地趕小孩回家，囑咐他們關好門窗。

如果不是文革，我們一定會這樣和諧地生活下去，谷媽也會一直以一個老母雞般喳喳呼呼的形象留在我們心中。但是，文革來了，好多東西都變了。

記得有一天，谷媽頭戴一頂籐帽，手持一桿鋼釬，手臂上戴著一個紅布箍，上面寫著「糾察隊」三個黃字。她一臉莊重，目不斜視地走過院子。從此以後，谷媽每天扛著鋼釬、戴著紅布箍早出晚歸，跟著一幫人到處巡視；他們在馬路上盤查車輛、行人，如查到可疑之人，便像得勝回朝一樣，雄赳赳、氣昂昂地押著疑犯回去審問。

對於那些挖出來的所謂「歷史反革命、地主階級的孝子賢孫」，更是表現出一天二地恨、三江四海仇。即便這些人有谷伯的前同事、街坊四鄰、兒女同學的父母，押著那些人遊街時，谷媽照樣嚴厲喝斥，批鬥大會時更狠命按他們的頭。以前那個粗俗卻熱心的谷媽不見了，取而代之是一個冷酷無情、六親不認的工具人。

中國有句俗話說：「做人留一線，日後好相見。」當時也有其他人去當糾察隊，但是都沒有谷媽那麼極端，所以她的無情和刻薄讓許多人感到不齒。

那段瘋狂歲月過去後，沒了紅布箍加持，谷媽立刻被打回原形，又恢復以往的熱心和親切，甚至帶有明顯的討好和謙卑，但得到的卻是鄰居們拒之千里的冷淡和嫌棄。

因為谷伯的工資比較低，過去有的雙職工家庭會不時請谷媽幫看小孩，讓她掙錢貼補家用，如今也沒人找她了。谷媽有一兒一女，老大是一個老實的男孩，比我大幾歲，是我們院子、或許是我們認識的男孩中，唯一不欺負小小孩和女孩的好人，也是我記憶中唯一女孩和他玩不會計較性別的人。

自從他母親每天廢寢忘食地搞革命以後，院子裡的孩子們也很有默契地不再去他家，有的男孩會在他面前，故意學他母親拿著雞毛當令箭的醜態。也許他感到羞恥或痛苦，總之，他也不再與院子裡的小孩玩，老是待在暗黑的小房子裡，非必要不出門。

有時候晚上我去到院子後面，會看見谷伯坐在黑暗的家門口抽菸，火頭一明一暗，很是落寞，心中就會掠過一絲對谷伯的同情。

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