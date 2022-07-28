品嘗西餐的滋味，屈指一算已有幾十年，那就得回望第一次吃西餐的經歷。

應該是在一九八三年的廣州，那年，由香港商人與當地機構投資 合辦的大型賓館開張，這是中國內地第一家中外合作的五星級賓館。正好堂伯一家人由美國舊金山 回來，新年前夕，我專程從居住的粵港澳大灣區，搭上長途班車趕到廣州探望他們。

久違的堂兄阿庭哥一見面便開朗地說：「你沒有去過國外旅行吧，我今晚不妨請你吃西餐。我剛才已聯繫過，星級賓館在春節繼續營業，等吃過團圓飯，我們一起去西餐廳嘗試味道，好嗎？」

我想都不用想就說：「五星級賓館，又是正宗西餐，價格肯定不便宜？」我又以開玩笑口吻說：「阿庭哥，你們從舊金山回來，人稱金山客，其實賺錢也不容易，不要破費了。」阿庭哥開心地說：「在國外，我每天都可吃到西餐，回到廣州，我也想試一試西餐的滋味。」我推辭不了，只好說：「謝謝，我跟你去。」

除夕夜，我帶著好奇與阿庭哥搭車前往大型賓館，服務員在門口笑臉相迎；在她的引領下步入西餐廳就座，裡面豪華典雅，播放的音樂悅耳，氣氛溫馨。

我以欣賞眼光，來來回回瀏覽西餐廳的設計裝潢；很快地，服務員在我們面前擺上刀叉碗碟，人手一冊菜單，印刷精緻厚實，我捧在手裡反覆觀看，始終不敢開口點餐。西餐廳幽雅安靜，迴盪的輕柔音樂，掩蓋了我的侷促與不安。

說真的，我弄不明白哪種西餐合口味，菜單標註的各款菜色價格高昂，也使人忐忑不安。記得剛剛工作那年，每月工資只有人民幣三十八元五角錢，我隨便掃一眼菜單，標註的價錢超過一個月工資的比比皆是，假若不小心點個一百幾十元的，打心裡感到很不好意思。

阿庭哥叫來服務員，沒多想一下，他指指菜單，隨意地替我點了其中三樣餐點：西式湯水、牛扒、西式麵包，阿庭哥說：「先點這幾樣試試，不夠，儘管再點。」

我忙不迭地應道：「謝謝，足夠了，全夠了。」服務員轉過頭，低著身子問我：「先生，請問您，點的牛扒需要幾分熟？」我未曾吃過牛扒，唯有敷衍了事說：「妳認為幾分熟味道最好，妳替我安排，謝謝。」

過不久，服務員端上一碗稀不稀、稠不稠的湯水，我聽不懂她介紹的西式湯水名字。等她走開了，我拿著湯匙，小心翼翼在湯碗舀起喝了一下，味道怪怪的、酸酸的，說不出何種味道，喝了一小口，不想再來第二匙；接下來，一盤牛扒端上桌，望著大盤子正中央的大肉塊，我手足無措，一時之間無從下刀。

頭一次在西餐廳嘗西餐，左手提小刀，右手叉子滑下；右手握緊叉子，小刀又往下溜。看樣子阿庭哥猜出來我沒吃過西餐，他怕我誤會他在看笑話，所以沒理會我任何動作，慢條斯理地品嘗西餐。我左右環視一遍，四邊也沒人留意我的神態，大家各自顧及面前的西餐，悠閒自在，細細品味。

我卻覺得自己整個用餐過程狼狽不堪，一刀刀下去，亂七八糟，好不容易將牛扒切開，但見牛肉血紅，大約有五、六分熟，好像仍有一絲絲血水滲出。

我的天哪，牛肉不熟？不熟透的食物，成了所謂「正宗西餐」？我內心忍不住打了幾個寒顫，想不通西方社會培養了什麼名義的大廚大師，在什麼時候開始，莫名其妙會將這一類煮不熟的食物視為美食 ？

對於煮不熟透的雞蛋，我都懶洋洋不下筷子了，現在可別弄得我猶如茹毛飲血，要吃半生不熟的血淋淋牛扒吧？我硬著頭皮，遮遮掩掩將牛扒挪到桌角，只希望服務員盡快將西式麵包端上桌。

好不容易終於等到麵包，我偷偷觀察阿庭哥的動作，模仿他的手勢，一板一眼提起餐刀將麵包切成一片片，擔心別人發現我不懂裝懂，切麵包怎麼能切成了長不長、方不方的樣子？幸而麵包鬆軟，連吃兩片，鹹鹹的味道還不錯。桌子一角擺有大大小小的玻璃瓶子，裝上各類顏色的醬料。

瞧見阿庭哥把醬料薄薄地塗抹在麵包上，用叉子叉起來品嘗，於是我模仿阿庭哥，拿起其中一瓶醬料塗在麵包，慢吞吞放入嘴裡細嚼。片刻，我再次頭皮發麻了，一樣有說不出的滋味，甜酸苦辣四不像，吞不下又吐不出。難堪之際，趕緊拿了一塊紙巾捂著嘴巴奔入洗手間。

新年之夜，如同白晝的廣州城街頭熱鬧非凡。我離開西餐廳回到旅館，連吃兩包熱開水泡速食麵以對付饑腸轆轆。躺在床上，我胡思亂想糾纏在西餐料理，猜不出西方人在科技文化、軍事體育、醫療衛生等方面都很強大，但為什麼沒能耐做出天下美食？

之後，重返海外的阿庭哥打國際長途電話給我，舊事重提與我聊起吃西餐的始末，捧腹大笑。

➤➤➤西餐的滋味（下）