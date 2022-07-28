《老照片說故事》美國國慶日

作者兒子坐在花車上遊行，花車由紅、藍、白三色亮紙組成，並插上蠟燭設計成大蛋糕的造型。

七月四日是美國國慶日，對美國人來說，這是一個重大慶典，整個六月及七月初，各大商店都在減價促銷。每個城鎮隨著各州文化不同，活動風貌也各異。

第一次參加美國國慶日是在一九七六年，正巧是美國兩百周年國慶大慶典。當時我們租住在芝加哥義大利 區，兒子就讀天主教教會學校，很榮幸被選上坐在花車遊行 ，對亞裔學生來說，是光榮也是鼓勵。

社區居民中主要是義大利人、愛爾蘭人和猶太人，活動全由社區熱心人士自發性籌備。花車由紅、藍、白、三色亮紙組成，並插上蠟燭，精心設計成約三層樓高的大蛋糕，象徵美國建國。

遊行隊伍有大人、小孩、學生及社區居民，各族裔共襄盛舉，遊行後接著在公園或自家後院烤肉聚餐，晚上去廣場聽音樂會表演，最後燃放煙火，結束當天活動。

記得在台灣讀書時，雙十節遊行從小學、初中、高中，一律穿制服參加慶祝大會，站在公園廣場上聽長官演講、呼口號；然後樂隊奏樂，接著大家隨隊伍繞街遊行，散會後各自回家，除了手上的小國旗帶點節日氣氛外，嗅不出節慶的歡欣鼓舞。後來有了電視轉播，總統府廣場外有儀隊表演、大會舞、民俗技藝，才有了佳節的喜慶氣氛。

事隔四十六年後，再次看到兒子花車遊行的照片，驚覺時光流逝，兒子由童稚之齡，一轉眼已是壯年，時光飛逝，感嘆這期間美國變化真大。

還記得當年美國最低工資一小時二點三美元，物價便宜，一打雞蛋九十七美分，一加侖汽油只要六十美分，生活沒有壓力，日子充滿希望與期待。每周發薪日就去打牙祭，順道去購物，看著銀行存款往上爬，真是振奮；當時一美元可兌換四十元台幣，讓我們有餘款匯回台灣孝敬雙親。

美國地大物博，科技又遙遙領先各國，是當時多少留學生及移民夢想的天堂。如今石油 猛漲，隨著通貨膨脹物價受波動、房價又貴，加上疫情及治安不好，俄烏之戰拖個沒完沒了，富庶的好景氣恐怕一去不復回，令人唏噓與惋惜。

希望強壯的美國能再回來。