最近有機會和兩個孫子在一起，突然覺得他們開始成為我的英文老師，一有機會就會糾正我的發音。

就像現在，姊弟倆坐在沙發上，看平板電腦上一個我也熟悉的卡通，我問他們是不是在看那個節目呀？沒想到小孫女豎起小手掌讓我看，意思是說：「奶奶，應該是發paw的音啦。」還有上次，為了要說出孫子在托兒所裡最要好朋友的名字，讓我折騰了一陣子，到現在我還是不知道，該如何正確說出那個名字。

回顧我的一生，英文好像不是我的強項。上初三時的英文老師姓葉，當年在台北「美爾頓英文補習班」是個響噹噹的名師。為了加深學習印象，他上課時總會不斷地叮囑我們，這些單字、那些成語考高中一定會考 。在這麼認真的老師教導下，高中聯考時，英文應該會得高分吧。只記得考完後，我和幾個同學去探望他，在討論剛考過的題目時，我真恨不得有個地洞可以鑽進去。為什麼呢？因為我有一大題，不知道是粗心大意還是鬼迷心竅，竟然整個答錯了。

高中聯考英文雖沒拿高分，但在其他科目幫助下，總算擠進北部一所非常有名的女中。還記得放榜那晚，當老爸從收音機裡聽到我的名字後，興奮地馬上請大家吃西瓜。進了高中後，在眾多名師教導和同學的薰陶下，我的英文雖沒突飛猛進，但也自覺有些進步。

可惜的是，至今對高中英文印象最深刻的兩件事，一個是學校請了當年美軍顧問團的軍官太太們，教我們英文會話和幫我們取了洋名字。另一件事是無法把英文裡的介系詞用得很恰當，直到現在有時還張冠李戴，弄得家中老爺常皺眉頭。

說也奇怪，明明知道自己英文不行，大學時還選了理科，整天抱著英漢字典，看到不懂的單字馬上查，真不記得翻破幾本字典。大學畢業，來美拿到碩士學位後，開始相夫教子，事業家業兩頭燒；所幸生平無啥大志，不是在大學實驗室鑽研，就是在一家基因生技公司檢驗部門任職。

平日不管是和孩子的學校溝通或在工作上，我的英文聽、說、讀、寫還算足以應付；唯一讓我覺得遺憾的，大概是因為我的英文不如土生土長的年輕人來得好，在公司失去了一次升遷機會。

退休 後，使用英文的時間大部分局限在上超市採買、逛購物中心以及和鄰居打招呼等日常生活，唯一還需要用大腦思考說英文的，好像是去看醫生。現在有了一個逼自己努力學英文的新動力，就是增進和孫輩們之間的親情互動。