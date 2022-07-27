夜半入夢，竟回到五十年前在中國鄉村生活，場景栩栩如生，令人一下子分不清虛實。夢見雨中騎在牛背上，天邊一聲迅雷，牛隻受驚奔跑起來，我猛地從牛背上摔下，瞬間驚醒，心情久久不能平靜，其中一個村中人物突然從腦海中浮現，再也難以成眠。

當年我們廣州青年下鄉務農，農耕辛苦，頗有吃不消的感覺，所以工作效率頗低；同齡青年，別人挑一百斤擔子，我們卻連一半都難承擔。後來生產隊幹部見此，在一段時間內先分配我們放牧牛隻。

放牧牛隻在農村工作中算是較為清閒的，農忙時節耕牛每早下田工作至近中午，然後我們就接手，帶往鄰近潼湖邊上的草地放牧；當然每天早上牛隻下田後，還要將牛糞從牛棚中清理完畢。

說回前話，腦海中出現的人，是當時生產隊安排帶領我們牧牛的村民，此人姓劉名安，綽號「安頭」。他生得五大三粗，碩大的頭從後面看上去偏右扁平，臉上永遠像掛著一絲傻笑，厚厚的嘴唇稍向上翹，張嘴說話就可看到牙齒多已脫落。

令人覺得不自在的則是一雙眼睛，蒼白而朦朧，後來才知他的一隻眼睛已失明，而另一隻眼睛的視力也有限。安頭的年紀約三十餘歲，父親早喪，他與母親相依為命，眼睛估計是遺傳所致，在村中是最貧困一族。

據聞安頭的父親在解放前不事生產，喜歡飲酒賭博，後來輸到家空物淨，僅有的幾畝田都不復存在，解放後因病沒錢醫治，早早撒手塵寰，留下安頭母子，好不淒慘。幸而村中兄弟給予濟助，所以安頭母子生活得過且過，勉強度日。

後來安頭長大成人，村裡成立生產隊，因他眼力不好，算是殘疾一類，就安排他做些閒散雜活，如此一來算是基本兩餐無虞。

由於我們幾個廣州小青年對牛隻認識不足，所以隊長要我們跟著安頭學習，算是接受「貧下中農再教育 」的一環吧。我們開始時跟著安頭到潼湖邊放牧牛隻，到後來熟悉情況就各自為政了，反正每人在傍晚時，能讓自己負責的兩大一小牛隻吃飽並趕回村中牛棚，工作就算完成。

本來以安頭的年紀早應成家，奈何家境貧寒，加上外貌算是有點醜陋、且是殘疾人士，媒人也難幫他找到合適的匹配對象。以至於他拖到三十多歲才算姻緣到來，而對方竟是一個雙目失明的女子。

我們下鄉多年，雖然生活水平低劣，但也算兩餐不缺，但畢竟在廣州大城市長大，自是不會滿足現狀；但看到安頭的生活，卻也令人十分感慨。

記起有一次要把分配的稻穀碾磨成米，而村中碾米工場卻不能準時來電，每天早上我要在十一時準時接手牛隻放牧，怕時間有點問題。因隊長說過，凡事要通知安頭，他就是我們的牧牛隊長，所以只好無奈地到他家通知一聲，請他照應一下。當天早上剛清理完牛糞，走到安頭家門前時，早已旭日東昇，但其居所由於有前屋遮擋，根本沒有陽光照入，屋內一片昏暗，門邊只有一排煮食爐灶，根本沒什麼家具可言。

細看之下，發覺屋內一張小板凳上坐著一個女子，想必是安頭失明的老婆；兩個小孩坐在地上，屋子盡頭鋪有兩張床，發出一股怪味，地上就是泥土，如遇雨天真難以想像。當時我在門前只能大聲叫「隊長」，只見安頭從床上一下子坐起來；可能是隊長這個頭銜十分受用，他笑著說：「廣州仔找我有什麼事情，進來說嘛。」

但我只在門前跟他說明原因，真心一句，當時室內暗黑的地面讓我感到很惡心，加上那兩個可憐的小孩，用一種呆滯眼神坐在骯髒的地上，真有點淒慘，至今還在我的記憶中抹不去。

轉眼五十年已過，想到那時我們對生活充滿失望及徬徨，安頭卻可安然度日，適者生存，人生需求各有層次，沒有一定標準。

寫到這裡，又想起當天牧牛情節，夕陽西下，我們都牽著自己掌管的牛隻回村；走在前面的永遠是安頭，他牽著牛隻，一副悠然自得的神情，哼著別人聽不懂的曲調。他邁著八字腳步、搖頭晃腦的景象，彷彿又在我腦海中出現，真算是「無求是福」啊。