二○○八年，縣政府將陳誠故居修繕工程列為全縣三十工程之一，第一期修繕工程按照「修舊如舊」的原則，對房屋進行加固、恢復傳統裝修和油漆彩飾等。期間，台北青田同鄉會、台灣「青田會刊」多次派代表團來訪問，並向台灣相關單位徵集和陳誠相關的書籍、照片、實物，以充實展出內容。

二○一○年，青田縣政府實施陳誠故居的配套工程，把故居前的水田改造成有水、有橋的文化苑，建成山門、小息廊、文化影壁、丁步石梁橋、垂釣台、日月湖等建築。修繕順利完工後，縣政府邀請陳誠的大公子、台灣前國防部 長、監察院長陳履安，率領青田同鄉會代表團參加完工典禮。

附近建有接待賓館，高市村從此有了一處展示青田名人文化、休閒旅遊的好去處；且高市村離國家四A級風景區石門洞景區只有三華里，兩地配套行程帶動當地旅遊業。

故居各展室的圖片和文字說明，介紹陳誠一生的經歷，凸顯他在國民革命時期、抗日時期和台灣建設時期的重大貢獻。台灣國史館提供相當多的展品，包括陳誠的著作、遺物等，特別的是他寫給愛妻譚祥女士和子女的九百封家書。這些家書很多是在戎馬倥傯、環境很惡劣的條件下所寫的，有的在床板上草就，有的是用手電筒照著寫成。其中一封一九六三年春節前寫給孩子的信提到：「你們兄弟姊妹能否出國深造也成問題，因為我一向無積儲。」

村裡的高市學校已有一百多年歷史，原先設在祠堂裡，是由陳誠的父輩創辦的。陳誠八歲時入該校，一九一二年畢業。陳誠對母校和家鄉的興學事業很重視，一九三一年他捐資給母校一萬銀元，購地三十畝建成三層教學樓一座；一、二層是教室，三層供外鄉子弟住宿，另建教師宿舍和辦公樓各一座，並每年提供辦學經費一千四百銀元。

陳誠還派了辦學有方的林梓亭擔任校長，一九三四年他回鄉探親時，又贈送學校當時風行全國、由王雲五主編商務印書館出版的「小學生文庫」一套，並贊助學校闢建運動場，沿溪築起大壩。高市學校的良好辦學條件，成為四鄉學子的心儀之地。

一九三九年我在教學樓的底層上小學一年級，和梓亭公的侄兒林夢材同班，放學常去百步外的岩下潭戲水。那裡的一處巨石下，有一小塊水泥抹平的地面，畫著棋盤；聽鄉親說，辭修先生少年時常在此和同伴下棋。

陳誠的兒子陳履安有乃父遺風，對桑梓的教育 事業也很關心，自他一九九六年第一次回鄉以來，已多次捐款給高市學校。台北辭修高級中學已和高市學校結成友好學校，兩校都和陳誠的一生有關，青田人為此感到欣慰。

陳誠故居現在整修得很好，已成為省重點文物保護單位。但在陳誠生前，它一直只是一座百年故居，陳氏從未為故宅大興土木，體現陳氏廉潔奉公的一貫作風。上世紀三○年代，當時的青田縣長聽說陳誠不久要回鄉，就在石門洞為他修建一間西式平房，四周茂林修竹，環境清幽。陳氏回來一天也沒有住過，他交待縣長把房屋交公。

➤➤➤青田陳誠故居（上）