《老物件情懷》土豆萬歲

一九六二年在香港同順興公司買食品的發票。

前幾天我在上海的姪女，應邀來美國參加她女兒的高中畢業典禮，順道來我家拜訪；席間有一道東北菜炒土豆絲，她一點興趣都沒有。我得知上海雖然已經解封，在上海封城 的兩個月裡，大家吃得最多的就是土豆。

小區志願者按時逐戶送菜上門，最多的就是土豆、胡蘿蔔和包心菜，因為這幾樣菜耐儲存，又方便遠程運輸。但是老吃這幾樣菜，翻不出花樣來，難怪他們都吃膩了。

說起土豆，我對它是又愛又厭，困境時趨之若鶩，順境時卻是棄之如敝屣。原來三年困難時期，大家都沒得吃，但是土豆屬於薯類，不占糧食指標，所以能搞到土豆就等於找到了填飽肚子的救星。我太太的英語班有一名C老師是瀋陽人，閒聊時常說：「土豆我是吃夠夠啦，這輩子再也不想碰了。」

中國東北是土豆的娘家，畝產可以高達四、五千斤。土豆是寒帶區作物，每過幾年種薯就會退化，必須要到北方重新育種，為此黑龍江省克山縣專門成立全國唯一的馬鈴薯研究所，用來保種，所以土豆就成了北方抗饑荒之寶。

我那時候在黑龍江省龍江縣工作，有時候要下鄉，領導要求下鄉要與農民同吃、同住、同勞動，住農民家每頓給三兩糧票。我曾住在一對老夫妻農民家，大娘很高興，有了糧票，他們能在鎮上買點糧製品；後來從同事那裡得知生產隊沒有存糧，只能把豆餅發給大家充饑，豆餅原本是應該是留給馬吃的馬糧，被移發給了村民，所謂「人吃馬糧」，馬不餵精糧，哪有力氣幹活？

第二年春耕牽馬，馬趴在馬圈，必須由四個農民用槓子把馬抬著站起來，這個縣原來是省裡有名「萬駒縣」，從此以後再也沒有人提起了。村民的生活困苦如此，我在縣裡也好不了多少，所幸我工作的縣農業技術研究所有試驗田，種了土豆，從耕種到收成，記錄完生長技術參數入檔案，就可以分給大家充饑了。我也分得了一麻袋土豆，扛回單身宿舍，就用燒開水的水壼每天在取暖火爐上燒一點吃，總算度過了第一個荒年。

後來我在美國的養母，聽說香港 有個同順興南貨公司，可以代購食品寄往中國，克寧奶粉一磅港幣八點五元、豬油兩斤裝一盒八點三港幣、花生仁兩斤六點九元港幣；從此我可以收到境外寄來的豬油等食品，補充營養並改善生活。至今我手邊還珍藏著一張一九六二年，在香港同順興公司購買食品的發票。

土豆原來生長於南美洲安第斯山區，十六世紀傳入歐洲，明清時期傳入中國，當年曾為歐州愛爾蘭農民填飽肚子做出巨大貢獻，又在中國困難時期大顯身手。雖然我對土豆有倦怠感，但是還是不得不喊一聲「土豆萬歲」。