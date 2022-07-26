在江南出生、讀書、長大、成家，從小到大吃米飯，就像呼吸空氣是理所當然的事。年輕時去過一次西安，平日雖有魚有肉有酒，卻不見米飯；沒有米飯壓壓腸胃，總覺得肚子不踏實，短短數日就對白飯牽腸掛肚。

飲食的差別，影響了我的工作和生活。不是腸胃習慣，是情感與米飯早已不可分離，就像肉體離不開靈魂的支撐。其實，就是很想要有一碗白花花的大米飯；哪怕是稀飯，夾點酸辣椒、酸蘿蔔或是菜泡飯，沒有青菜，剩菜也很好。身體的每一根神經，都在惦念米飯的滋味。

大多數南方人的飲食裡，再好吃的麵食都是小吃和副食，偶爾將就吃一頓可以，但不算是正餐。米飯要趁熱吃，小時候看見大人出門前，都是用手托著熱氣騰騰的葵花藍邊大碗，在斜斜的朝陽裡，就著酸醃菜，大口將米飯往嘴裡塞，就覺得生活特別有意思。米飯的溫度，足以溫暖一整天的勞作，倘若只吃幾個饅頭，斷然支撐不了一天。

老人說，萬物有靈，穀有穀神，我堅信秧苗插在田裡，是由穀神看護，才能長大成熟。南方山區，兩山之間稱為塢，山塢裡的流水終年不斷，故多有水田；沒有插秧的山塢水田，空寂荒涼，一個人站在山塢裡，心慌，倒不是懼怕野豬和野獸。

水田上滿了水，秧苗插在水裡，滿畦秋水稻苗平，山塢就熱鬧起來；水田密密麻麻青碧的秧苗，帶來滿滿的煙火氣息，縱然一個人住在山棚，總覺得身邊有許多朋友。

水稻為五穀之首，是中國農耕文化的基石。「史記」記載了大禹時期廣泛種植水稻的事，夏本記載：「令益予眾庶稻，可種卑濕氣。」看南宋「耕作圖」，田田流水稻花香的田園意境依舊清晰。種植水稻就像是養育孩子，需要精耕細作，每一個過程都馬虎不得。

日本 深受中華文化影響，許多餐館都有米飯。某次帶父親去橫濱，進了一家叫「吉野」的快餐店，熱菜看起來不錯，父親嫌米飯不夠熱，說米飯要燙嘴才好吃；而且飯店提供的都是冰水，不像中國的飯店，服務生會先給客人倒一杯熱茶。父親嘮叨著，我竟也懷念起老家熱氣瀰漫的廚房，火氣很旺的柴火灶，掀開水氣灼手的飯甑，夾帶著一絲絲木桶味道的米飯，一粒粒溫暖著鮮活的日子。那是世間最美好，最安寧的事。