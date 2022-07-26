《老物件情懷》青田陳誠故居（上）

故居大門，兩邊旗桿聳立。

我是浙江青田縣高市人，高市聽起來是個市，實際是一個不大的村，現在鄉政府設在我們村裡。一條小溪流經村中，注入甌江，把村隔成兩部分，靠江邊的就叫外村，靠裡面的就是裡村，我是裡村人。

高市雖小，近百年來卻是全縣聞名，也是浙江省的名村之一，因為繼劉伯溫之後，青田的大名人陳誠（一八九七年-一九六五年）的故里就在高市村。陳誠是青田人引以為傲的同鄉人，既是抗日英雄也是民國時期的大人物。解放後政治運動一波接一波，陳誠雖然官至國民黨 的副總裁、副總統，是台灣五、六○年代的二把手，青田沒有人公然否定他，青田人始終把他看成是本縣的傑出人物。

陳誠從上世紀二○年代嶄露頭角，不少青田人由於同鄉、同學、親友等種種關係追隨陳誠。一九四九年蔣介石去台，從中國帶去兩百多萬各界人員，據了解，青田去了近萬人。這些人在台灣又衍生第二代、第三代，台北市甚至還有一條青田街，其中不少人來美求學，在科技、教育 界頗有成就。

陳誠於一九六五年去世後，台灣的青田人在三峽創立「辭修中學」（陳誠字辭修）作為紀念。台北的青田人還組織同鄉會，出版「青田會刊」，由於青田人散布全球各地，會刊也就發到世界許多地方。

改革開放以後，中國注重和外部聯繫，陳誠變成了青田縣和台灣交流的、乘載歷史和現實的重要因素和契機。台灣和世界各地的青田人返鄉探親、訪問，他們直接、間接和陳誠有關係，於是整修陳誠的祖墳和故居成了青田縣的大事。

陳誠的故居最早由陳誠祖父陳錦芝與叔公陳一鵬合建於清光緒元年（公元一八七五年），是一棟普通的兩層樓木結構建築，距今已有近一百五十年的歷史。

天井不大，二樓只是用來堆放雜物，門樓橫額上寫著「潁川舊家」四個字。據記載，周武王滅商，封禹的後裔在陳國，才有了「陳」這個姓。陳國被秦始皇滅亡後，禹的後裔到楚國當了丞相，封潁川侯，於是「潁川舊家」就成了陳姓的代名詞。

大門兩側有本縣清朝舉人、知名學者章楷題寫的對聯「已用浮雲看富貴，別開芳墅隔塵凡」。門前豎立著一對鐵旗桿，因為陳誠的叔公考取貢生，按清朝制度，只有取得貢生及以上的功名，才可以在自家祖屋或祠堂前豎立旗桿，顯耀鄉里。

旁側的「疏香書室」建於清末民初時期，是陳氏家族首創高市私塾的場所，又是祭祀陳氏祖先之處；土改時這些房屋都被分了，住進許多農戶。八○年代，整修陳氏故居提上日程，住進的農戶遷出，省政府撥款初步重修，但裡面並無任何實物，只是一所空房，就這樣，也時有慕名者前往參觀。

陳誠的老部下、全國政協委員黃維，就曾在一九八七年到高市參觀陳誠故居，緬懷他的老長官。由於慕名來訪的國外和台灣人士眾多，一九九九年九月，青田縣政府公布陳誠故居為縣第五批文物保護單位。

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