在台灣讀中學的學子都很清楚，學業一定要達到設定的標準，也就是至少六十分才及格。如果好幾個科目同時不及格，就不能升級或畢業。留級標準每個學校有些不同，一般來說是三科不及格，其中包括一門主科（國文、英文、數學、物理、化學及生物），或是四門副科（歷史、地理、公民、美術、工藝、體育、音樂等）沒達標。

當年台灣教育 廳的規定是體育算一門副科，由於我就讀的師大附中校長黃先生鼓勵學生要五育並重，因此特別規定如果體育不及格，就不得升級或畢業。不過實際上體育老師從來沒有給學生不及格的先例。

由於黃校長的規定和鼓勵，附中體育風氣鼎盛，這和設有一個體育「處」應該有相當大的關係。其他中學通常都只設體育「組」，編制在訓導處之下，唯有附中的體育處和教務處、訓導處平行。

當時附中的體育處主任是吳先生，他為了促進學校的田徑實力，專門設立一個田徑班，讓喜愛運動的學生們參加，放學後到田徑班訓練；體育成績較好的人，就被選入田徑隊參加校際比賽。

我雖然也喜歡運動，但由於個子小跑不快、跳不高，參加田徑班只是濫竽充數。學期快結束時，田徑班要測驗一百公尺、四百公尺、跳高、跳遠及鉛球這五個運動項目，來計算體育成績。

吳先生和教務主任甘先生一向面和心不和，不巧我高三那年，兩人的裂痕加重，吳先生大概為了顯示體育科目的重要，就採取嚴厲措施。也該我倒楣，班上連我總共有三個同學蹺田徑班的課太多，被吳先生給了總成績不及格，按規定不得畢業。甘先生認為這是史無前例的事，兩人爭論到黃校長那裡，最後吳先生同意給我們一次「補考」機會。

他定下計算分數的標準如下，上課次數要除以全學期應該出席的次數得到一個百分比，以此決定要考的五項運動中可以考幾項。我是百分之四十左右，可以自選兩項。但是即使兩項都滿分，除以五，如何能及格？

另外兩個要補考的同學處境跟我相似，本來大家要拒考，後來顧全甘主任幫我們力爭的面子，還是參加了補考，結果當然總成績仍然不及格。那兩個同學決定以「高中同等學力」參加聯考，我父親認為我小時候提早上學一年，加上成績一直不好，底子差，乾脆重讀一次高三，於是我留級了。

因為體育成績不及格而留級，不但是附中第一人，大概也創下全台灣紀錄吧。不知道我創下的留級紀錄，後來有沒有人追平？