在洛杉磯 開醫學診所，一般不容許病人帶著自己的寵物上門，一方面要考慮有的病人會對動物皮毛有過敏反應，另一方面寵物有可能在診所裡鳴叫狂吠或便溺，干擾治療也很不衛生。但實際生活中往往有例外，比如加州就有法律規定，如果病人有焦慮或抑鬱症等病症，可以攜帶自己的治療犬到任何地方，包括工作、就醫、購物，甚至搭飛機也不用支付額外交費。

洛杉磯的夏天異常炎熱，八、九月時白天經常是華氏一○四度，病人如果有寵物在車裡，都會提前打電話，得到容許後會直接帶著自己寵物到治療房間裡，一般都沒有問題，但有時候也有特殊狀況。例如有一天我正在診室詢問一個新病人病史，突然聽到隔壁診室病人的狗汪汪叫，新病人馬上問我：「你是給人治病的醫生，還是給動物治病的獸醫？」我還得多費口舌和病人解釋，浪費了不少時間、精力。

安娜是一名五十多歲的白人女子，患有右髖關節 半脫位，疼痛難忍，行走時右邊需要支撐。但安娜不用拐仗，而是靠一隻助行犬，那是一隻名叫「天使 」的金毛獵犬，英俊威武。牠的背上有一個金屬架，架子上邊有一個鐵環，環的形狀類似拐杖的手柄。

安娜行走時，右手抓著鐵環手柄，由於髖關節半脫位，她每走一步，身體都向右側傾斜一下，像企鵝步態。而天使就會與安娜同步前行，支撐她的體重，人犬一起走路時配合得天衣無縫，我們看了嘖嘖稱奇；安娜說，她的助行犬真的就是上帝賜予的天使。

凱西七十多歲，已獨居十幾年，陪伴她的只有一隻牛頭犬。凱西很愛講話，一天我走進她的診室房間，看到牛頭犬坐在診療床上凱西的身邊，她就從已逝的丈夫說起，接著提到遠在荷蘭的女兒和外孫，還有愛犬，說個不停。我只好輕輕打斷凱西：「妳今天哪裡不舒服？」這才言歸正傳。原來凱西患有頭疼、腰痛、憂鬱、失眠和皮膚乾燥。我檢查過後開始針刺治療，行針後要留針，於是我把燈光調暗，揚聲器播放著輕鬆的音樂，告訴她休息一下。

幾分鐘後，我聽到凱西房間有說話的聲音，我想她大概是在打電話；過一會兒，她的聲音越來越大，影響到隔壁房間病人的安寧。我敲門進去一看，凱西並沒有打電話，原來她在和牛頭犬談她今天的感受，說得有聲有色，還有點激動。

牛頭犬看上去一臉茫然，似乎明白了主人的對話，頻頻點頭，還不時地發出「唔唔」的聲音。凱西離開後，助理清理房間時，發現牛頭犬在房間角落裡灑尿了，幸虧我早有準備，備有清理動物便溺的清潔劑，才不致於影響收治下一個病人。

潔西卡有一隻名叫斑斑的吉娃娃，體重大概七、八磅，很討人喜歡，是一隻領有證書的治療犬。每次潔西卡來診所，或者牽著斑斑，或者放在特製的包包裡拎著，有時候還會放在嬰兒車裡推著，把牠當孩子般照顧，寵愛有加。

潔西卡有一段時間沒來，我心想她大概是出去度假了。當潔西卡再次上門時，沒有帶斑斑，我問她近況，她回答說：「我媽媽去世了。」我馬上說：「對不起，對妳失去母親我很遺憾，妳要好好珍惜保重自己。」她則面無表情、安靜地回答說：「我媽媽又老又病，是時候了，也就是她的生命到期了，沒有什麼了不起。」接下來發生的事情讓我非常驚奇，潔西卡說：「我的斑斑上周去世了。」然後嚎啕大哭；我只能好言相勸，還給她針灸治療來緩解喪犬的悲痛。

我很難理解，母親過世了是因為她的生命到期了，沒有任何感情的表露；而愛犬過世了則傷心欲絕，以至於還需要治療來緩解悲傷，讓人很傻眼。