一九六八年我大學畢業，被分配到一個遠離城市和鐵路的偏僻小縣，報到後住在招待所，那裡與大學宿舍一樣，晚間有電燈照明。過幾天，又被分配到相當於鄉的公社，就發現不對勁，房間雖然有電燈，拉開關卻不亮。

我以為是燈泡壞了，公社的人說縣城的電通不到這裡，當地靠一台老舊的小發電機發電，供公社、醫院與供銷社等處照明，每天只供電三小時。晚上六時整，那台發電機果然發出「突突」響聲，電燈也隨之亮了，不過燈光不穩定，忽明忽暗；到了九時整，燈光連著三次熄了又亮，接著就完全熄滅。

在公社待了兩天，我們又再被分配，一竿子插到最底層，到相當於村的生產隊。當年全國大中學生都是這個命運，因為毛澤東發出「最高指示」，指令知識青年上山下鄉，接受貧下中農再教育 。

我們白天幹了一天農活，回到茅草屋還要燒飯；天色剛黑，農民們為了省下點燈的錢，早早就上床了。我們這些「臭老九」雖然累得連腰都直不起來，卻總覺得該讀點書，才對得起這即將逝去的一天。讀書得有光亮，難就難在那裡不通電，別說沒有縣城那樣一夜到天亮的燈，就連公社每晚只亮三小時的燈也沒有。

沒有電燈，只得想辦法點油燈，我撿了一個空墨水瓶，在裡面放一段細棉繩當燈芯，想買點煤油，可是那年頭煤油是戰備物資，不容易買到。我只能把自己每月定量三兩的棉籽油，倒一些到墨水瓶，利用小油燈發出黃豆粒般大的火苗讀書。

為了看得更清楚，我在油燈前擺兩面小鏡子，把光線反射到書上來，居然還相當管用。就這樣在油燈前讀書，不敢出大氣，就連翻書都得十分輕緩，生怕熄滅了這微小的火苗。草屋外面是黑沉沉的夜，萬籟俱寂，唯有油燈的小火苗照亮了面前的書，而書本又照亮了我的心。

在這偏僻角落還有一個苦處，就是與外界幾乎隔絕，既不知道國內外形勢，也看不到自己的前途，內心非常苦悶。後來有個同伴組裝了一台使用乾電池的半導體收音機，才讓我有機會與世界重新聯結。

在這窮鄉僻壤，我第一次聽到美國之音的廣播：「這裡是美國之音，在台灣台北發音。」印象最深刻的是，一九六九年七月二十日阿波羅十一號太空 船登月，阿姆斯壯成為第一個踏上月球的人類，並說出名言：「這是我個人的一小步，卻是全人類的一大步。」他說的話，深深地感動了我。如果不聽美國之音，我對這樣重大的新聞就會懵然不知，因為中國的報紙與廣播對此絕口不提。

我凝望月亮，思緒萬千，既為全人類共同的科學成就高興，又為祖國的命運和自己的前途黯然神傷、潸然淚下；別的國家都在快速前進，而當時我們這些大批受過高等教育的青年，卻在日復一日中被糟蹋生命。

在這天高皇帝遠的角落，小收音機讓我重新認識中國，也重新認識世界。原來，世界上許多國家的人民，並不像毛澤東說的生活在「水深火熱」之中；反倒是中國農民，還遠遠沒有擺脫貧窮和愚昧。明白了真相，是我到農村接受「再教育」的最大收穫。

在那個閉塞之地，小油燈和小收音機成為照亮我眼睛和心靈的燈，支撐著我蹣跚前行，熬過了那段苦難歲月。