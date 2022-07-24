《老物件情懷》銳跑運動鞋

白色銳跑運動鞋。

最近清理雜物，看到櫃頂上有四個英國 商標Reebok（銳跑）的鞋盒，打開一看，是四雙全新銳跑運動鞋。我自一九八五年進入加州沙加緬度市郵政總局分信中心工作，就與銳跑運動鞋結下不解之緣。

我穿著銳跑上班整整三十年，直至二○一五年退休 才改穿涼鞋、拖鞋之類鞋款。初到郵局分信中心工作，職工都是穿便服，美國人講究儀表，大都穿著整齊得體；我發現女同事穿的運動鞋都很貼腳，看上去美觀又舒適，鞋面上都有「Reebok」字樣。看看自己穿的平價運動鞋，頓時覺得又笨又醜，我立刻到梅西百貨公司買了兩雙黑、白銳跑運動鞋。

郵局裡幾個時尚 女性，穿著五顏六色銳跑運動鞋，搭配上相應顏色的衣服，在沉悶的工作環境中製造出一道亮麗風景；我也想再買一些不同顏色的鞋款，售貨員說已經斷貨了。

上世紀八○年代，明星珍芳達穿上銳跑鞋和緊身運動服，帶全民做有氧運動，使銳跑運動鞋變成一種時尚。據說有一名父親為了給女兒買心愛顏色的銳跑鞋當生日禮物，不惜花數倍價格從英國訂購寄來。

公共電視台（PBS）每天早上六時半至七時，會有兩女一男穿著銳跑鞋為觀眾示範不同強度的有氧健身操，我和外子以及兒子三人都會跟著起舞。

九○年代初的一個夏天，我和外子到俄勒崗州旅行，開車沿著海岸線一號公路向北行駛，到達海濱城市林肯，面對著太平洋，有一間很大的名牌折扣購物中心。我走進銳跑專賣店，看到各種顏色的款式，只需原價的一半，而且不用購物稅；我立刻買了好多雙，有大紅、粉紅、桃紅、土黃、普藍，還有一雙翠綠色的，低筒和高筒鞋款都有。

回郵局工作時，我便把不同顏色的銳跑鞋配合著衣服穿，特別是穿緊身褲時，我會穿高筒的銳跑鞋，配上相應顏色的長統襪，的確是亮麗好看。當我推著一籃車郵件在過道行走時，往往會有帥哥走過來看我的穿著，大聲讚美後還幫我推著籃車走。七彩的銳跑運動鞋，為我三十年的郵局生涯平添了不少樂趣。

退休後，把穿舊的五顏六色銳跑鞋都扔掉，只留下黑色和白色兩雙做為日常穿著。我在晨運或郊遊時，仍愛穿銳跑運動鞋，看著那四雙嶄新的銳跑鞋，就會回想起那段在郵局工作的忙碌歲月。