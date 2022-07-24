我的老家在福建東南小鎮石碼，至今還保留著很多兩至三層的民國時代騎樓，一般騎樓門面寬度只有三至四米左右，裡面房間大多是正方形，每個房間只有十平方米。這麼小的居住面積，對現代人而言是蝸居。

這是一種商用騎樓，門面往往是由一片片直立的木板銜接，可以全部敞開當店鋪。早年我生活在這個小城，常常看到很多老婦人蝸居在半敞開的騎樓前堂，裡面擺著雜亂不堪的衣物和床鋪；老人躺在床上，或坐在家門口，孤獨地看著街上走過的行人，時有走過的熟人和她打招呼，臉上才露出難得的笑意。我不知道為何很少看到老大爺在騎樓前堂蝸居，看來女人比男人長壽，所言不假。

騎樓門面看起來很窄，但是深度都很長，有的長達十幾米，一層就可以間隔成五至六個房間。這些老人為什麼不睡在裡面呢？我不知道答案，但是我知道，這些老人一定不想睡在可以被街上的人看到的床鋪。

我們家不是臨街，住的房子是為師的父親被配置在一棟樓上樓下各三個單元的兩層騎樓，從來沒有蝸居的感覺。但是在一九六八年秋天，上面清理階級隊伍，我們一家七人被騎樓清理出來。無家可歸，找不到房子住，好在有父母的朋友幫忙，最後住在一個十幾平方米大的小舊屋，遇到雨天屋頂漏水，要用臉盆接水，一家人都不能睡覺。

那時父親被關押，維持溫飽的銀行存款被凍結，全家沒有生活來源，連生存都沒有保障，能在一個屋簷下蝸居，還算幸運。

三個月之後，上山下鄉運動來了，我們一家都要去閩西南山區落戶，不用住在風雨飄搖的小屋。剛去鄉下時，一家擠在一個有兩百多年歷史的四角形土樓房間，面積不到二十平方米，七人住還是太小。

隊裡為了解決我們的住房問題，讓我住到幾十米開外一座有四百多年歷史的四層四角樓；這樓有上百個房間，看起來東倒西歪、搖搖欲墜，有的迴廊支柱左傾右斜，許多過道樓板脫落或被拆掉。

三樓、四樓都不能居住， 隊裡讓我住二樓唯一一個可以住人的房間，我只能在這個房間周圍幾米走動，因為幾乎所有的走道地板都是空的，或只剩下幾片木板通行，不小心就會踩空掉下去。整座樓除了樓下有一戶之外，只有我一人居住。

在這麼大的樓裡住，說蝸居是不恰當，但是人不蝸居，牛蝸居。一樓的灶間幾乎都拆掉門面和爐灶，成為水牛蝸居的草棚，原來是社員們把自己分管的水牛關在這裡，牛的吃喝拉撒沒有排水溝，整個一樓一天到晚都飄著牛的腥味。

那時沒有電燈，晚上整個村子黑漆漆的，每當我進入老樓時，那戶農家早已熄燈入睡，兩扇千斤重的大門已掩閉。進門後，聽著老牛的呼嚕聲，自己喘的氣也粗了起來，打著手電筒上樓，腳底下傳來地板被鞋子壓得「吱吱呀呀」的聲響；樓裡樓外的狗知道有動靜，此起彼落狂叫，讓我膽戰心驚。走進房，點上一盞閃著黃光的煤油燈，我又迎來了一個和蝸居一樣難熬的夜晚。

七○年代中期我到一個水電工地當民工， 到工地第一天我們住的竹棚才剛剛搭起，地板的泥巴還是濕潤的，很接地氣。沒有床，鋪上稻草，加蓋塑料布，放上自己的被席就當床，一個十幾平米的竹棚要蝸居六人。幸好幾天後就搭起了竹床，不接地氣，但是更擠了，因為有兩層，可以多安排一倍的民工睡覺。

八○年代初回城當工人，住在廠裡安排的二樓宿舍，我沒有蝸居，但整個小城的街頭巷尾到處是蝸居的帳篷，住的是從鄉下回城後沒有房子住的人。一九七九年下半年知青和城鎮居民大都回城，很多人怕政策有變，一接到通知就舉家回城，不料自己的房子已被別人入住，或是回來就等政府安排房子，一時沒地方住，只好露宿街頭。好在政府很快在附近的農田裡蓋了很多臨時低矮住房，解決了大部分回城人員的住處。

➤➤➤蝸居（下）