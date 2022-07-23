雖然已經過了六十多年了，但我還清晰記得母親採藕的情景。

一九五八年，能吃的食物例如糠粑、紅薯籐之類都吃了，但依舊吃不飽。有一天，不知誰提議採藕吃，於是大家想到醫院後面有口不大的藕塘，儘管荷葉也是一副病態。

正午休息時，幾個老家在當地的小伙子先下水探路，然後告訴母親怎樣識別荷葉莖下可能有藕。他們告訴母親說，水不深，但泥不淺，要一步一步穩穩地走。

原本生長在合肥城區、十七歲才出來工作的母親，不可能像男同事那樣只穿著一條短褲兜。母親穿著短袖襯衣和長褲下水了，只見她顫巍巍地向塘中央走去，身後的水漸漸渾了，水面泛出一串串小泡。

母親仿效他人，先抓一根荷葉下的莖，然後整個身子往下傾，用力小了，泥中的藕絲毫不動；如果用力過猛，腳只能挑出藕泡。母親憋氣從水中出來後，雖然大口喘著氣，可過一會兒還是深深地吸了一口氣，再次潛水在深泥窩中尋找藕。

當挑出一節瘦小的藕時，母親那瘦尖了的臉早已混合了汗水和泥水，衣服上自然更是污穢不堪，哪還有當年校花和白衣天使 的形象？母親看著我笑了，向我招招手。那年我還不滿三歲，不知道心疼母親辛苦，只曉得站在塘邊等著吃鮮藕。

一共採了多少藕，分多少給醫院的叔叔阿姨吃了，都忘得乾乾淨淨。母親上岸後濕淋淋的，腿肚子上還有沒洗乾淨的泥巴；她拉著我回醫院宿舍，一路上很高興，不停地告訴我：「我們有藕吃了，今天不會餓肚子了。」

上學讀書後，我才漸漸瞭解到，「古南嶽」天柱山麓潛山梅城的藕，原本是頗有豐韻的。潛山梅城產藕，得益於縣城城南有雪湖、南湖和學湖，清代潛舉邑人劉斯極曾作「南湖泛舟」詩，其中有「湖中蓮藕豐盛」；安慶師範學院烏以風教授是「天柱山志」的作者，他在書中讚美南湖、雪湖藕：「白如玉脂、爽若脆梨。」

相關資料記載：「雪湖藕九孔十三絲，是很有特點的。」明代開國皇帝朱元璋喜歡品嘗，因此，每年八月出藕季節，潛山都有專人快馬加鞭將藕送到京城，「雪湖貢藕」由此聞名天下。

雪湖面積很大，但靠東的部分後來被縣魚種場闢建成養魚基地，幸好在雪湖以南，仍有十幾個大大小小的藕湖，與雪湖毗鄰。藕是自然生長，無人養護、施肥，顯得格外瘦而細，母親當年採藕的水塘，現在已是影劇院前的廣場。

鮮藕，嫩白微甜而質脆，是食用的佳品；藕既可生吃又可炒食，還可磨成粉，調沖享用。在藕孔裡灌上糯米蒸煮後切片，是潛山的一道地方名菜。藕節「性溫、味澀，功能收斂止血，主治吐血、鼻衄、便血、崩漏等症」，是一味常用中藥。

每每出藕季節吃藕時，母親那可憐兮兮採藕的景象，便在腦海中不由自主地蹦了出來。