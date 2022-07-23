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《老物件情懷》千禧年白宮滾蛋

文、圖／金慶松
白宮的彩色木質蛋。
白宮的彩色木質蛋。

兩粒白宮的彩色木質蛋，令我想起當年去白宮滾蛋的經驗，往事歷歷在目。

美國白宮在每年的復活節星期一（Easter Monday）會開放南院草坪，給三到六歲大的小孩子們找蛋（egg hunt）、滾蛋（egg roll），此一傳統始於一八七八年。

二○○○年時，我的長子、次子分別是六歲、四歲半，年齡正適合，又逢千禧年；兒子們聽到「想不想去白宮滾蛋？」時，頻頻點頭，面露欣喜萬分的表情，我就決定請一天假，帶他們去白宮滾蛋。

二○○○年四月二十四日，復活節星期一早上五時半出發，開車去白宮拿門票，六時多抵達白宮附近，繞了半小時終於搶到一個停車位；趕快加入長長的排隊人潮，巧遇不少友人已在隊伍中，真是現代孝子型的父母們。七時開始發票，一人最多可拿四張，八時多我順利拿到四張早上十一時四十五分的入場券，立即驅車去太太的公司接兒子。

隨後父子三人改搭華府的捷運入城，下車後走到白宮廣場前，又見惱人的分組、分批及長長的排隊隊伍，終於在近下午一時入園。園內更是人擠人，在擁擠中徐徐前進，突然發覺次子的手鬆離了我的手，情急之下我頻喊他的名字，未聞回音，未見其影。長子則以雙手握成望遠鏡狀，幫忙找弟弟，還問：「弟弟怎麼不見了？」偶爾說：「我看到弟弟了。」我順著他的視線望去，他看錯了。

驚慌之中，我問了在場的工作人員，然後被指引到「走失兒童處」。到了該處，次子正在裡面乘涼、吃糖，見到我興奮地大叫：「爸爸」，然後跟我說：「你們怎麼走失了？我一直叫、一直哭，然後警察就把我帶到這裡，並給我糖吃。」真是驚險萬分。

最後總算到了「滾蛋區」，還有S型長隊，又排了十多分鐘，兄弟兩人終於上場滾蛋了。綠草地上分六道長約十公尺的走道，因為小孩太多，每個走道塞了兩個小朋友一同滾蛋，每人拿著一個小匙滾著蛋，不到一分鐘，就結束名聞全美的白宮滾蛋了。

結束後立即往出口處移動，該處發給每個小朋友一粒免費的彩色木質蛋，背面還有時任總統與第一夫人的簽名。出口處外面，小販們正忙著販賣同樣的木質蛋，一粒三元，我買了一些帶回台灣送給親友的小孩。

白宮滾蛋一回，得兩粒免費彩蛋，足矣。

白宮 復活節 警察

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