三角樓的空地挺窄，但我和不知愁滋味的小夥伴們，卻用天真爛漫、放蕩不羈，打造了一幕幕快樂的人間喜劇。尤其是周末假日的清晨，太陽一爬上房簷，我們便紛紛跑出家門，聚集到樓前三米多寬、十餘米長的空地上玩耍。

女孩們仨一伙、倆一對，跳房子、蹦皮筋、踢毽子。男孩子們穩當一點的匯合一個角落拍「元寶」、彈玻璃球；手腳不著閒的，則一同揮舞刀槍、狂呼濫叫、東躲西藏，還有的上竄下跳，忙著藏貓虎、除漢奸、抓特務。一時之間，把狹窄的三角樓空地弄得熱火朝天。

每逢這時候，住在我家樓上的汪家男孩和女孩，總是扶著走廊圍欄靜靜地低頭觀看。這兩個孩子，男孩叫汪仁，女孩叫汪玉，因父母家庭出身分別是地主和富農，他們兩人也被貼上了「地富子女」標籤。

自知家庭成分高，汪家人謹言慎行，勤勉自律，日常皆與樓內鄰居友好相處。有文化、有涵養的男女主人總是和顏悅色，與人為善；兩個孩子更是講文明、懂禮貌，從未與其他孩子口角打罵，因此，地富家庭被三角樓居民公認是好人家。

然而，在「成分論」的年代，高成分仍像一塊巨石壓在汪家人的心頭。汪家男女主人雖然「現實表現好」躲過了進牛棚、戴高帽、遊大街，但地富成分還是殃及了兩個無辜的孩子。

汪仁、汪玉品貌俱佳，而且嗓音好，卻無緣進入學校文藝宣傳隊；同樣，學習成績一直在班級名列前茅，卻不能與同學一起戴上「紅衛兵」、「紅小兵」袖標。

汪仁中學畢業想當兵，剛報上名，就被政審部門取消了資格，無奈隨七四屆知青到偏遠鄉村插隊落戶；汪玉中學畢業時，已經有了「老大下鄉、老二可以留城」規定，但依然是高成分牽扯，只好跟隨哥哥的腳步，早我一年奔往了農村廣闊天地。

在農村，兄妹倆相互共勉、艱苦勞作，很快被定為「改造好的地富子女」，汪仁不久被抽回城當了工人；汪玉則在國家恢復高考 之年，順利闖過獨木橋，到省內一所學院求學。消息傳至三角樓，鄰里們交口稱道，稱讚汪玉是三角樓內第一個走進高等學府的大學生。

地富家庭挨門鄰居住著神通婆娘，在二樓廂房最裡側；神通婆娘當年五十多歲，家庭狀況較為富裕，長著一副富態身材。當年神通婆娘深受三角樓居民讚賞與喜愛，其因是她曾幫助幾個婦女接生孩子，還給幾個青年男女當了紅娘。

實話實說，物資匱乏、生活水準低下的年代，特別是文革興起以後，三角樓的孕婦們皆因為經濟拮据和社會動亂，在預產期前主動與神通婆娘打招呼，屆時請她幫忙接生孩子。神通婆娘心腸似火，大都有求必應，掰指掐算；光是在三角樓內，神通婆娘就先後把六、七個孩子接到世上，我的老弟便是其中之一。

在把一個個大胖小子、大胖丫頭接到人間之時，神通婆娘還做著一件有意義的善事。她為三角樓的青年男女保媒拉線，在她的甜言蜜語撮合之下，三角樓內有五名因自身或者家庭困難的青年，先後娶了媳婦，找到了婆家。

神通婆娘接生的孩子滿地跑了，只要一看到她，皆歡喜地喊她「奶奶」。神通婆娘臉上立刻綻放了花瓣，可她心裡卻流淌一股苦水，她知道這輩子當不上奶奶了，因為她只生養一個女兒。

女兒二十有餘，長得如花似玉、綽約文雅，追求者和上門求婚者接連不斷，可女兒一個沒搭上眼。好心的鄰居勸告神通婆娘：「妳神通廣大，可得為女兒尋一個白馬王子。」神通婆娘何嘗不這樣想呢？只是女兒扔給她一句話：「我的事不用妳管。」讓她鬧心頭疼。

其實真的不用神通婆娘操心，女兒便領回了男友，神通婆娘一瞧，立刻愁眉不展，她唉聲嘆氣地抱怨：「這人長得太寒磣了。」此人長得啥樣？這麼告訴你吧，市曲藝團說相聲的，模樣跟央視賣雞蛋 小品「一塊錢倆、五毛不賣」那個人差不多。

雖然相貌醜陋，但此男人還是用三寸不爛之舌，把神通婆娘女兒的芳心牢牢地拴住了。第二年五一節，還在神通婆娘無奈之際，便把美女領進了婚禮殿堂。

女兒每周一次領著夫君回娘家，漸漸地，神通婆娘重現了笑容，其中原因，神通婆娘廣而告之，一是她愛聽醜女婿嘴裡說不完的稀奇笑話；二是醜女婿待她像親媽一樣關懷備至。

➤➤➤三角樓往事（上）

➤➤➤三角樓往事（中）