每到初夏，當稻穗彎腰、穀粒泛黃時，我就想起小時候年年都過的「嘗新節」。

嘗新節對農民來說是個特別節日，農家小孩也最期待。因為每年初夏，宿糧已經耗盡，甚至可以說能吃的都已經吃完，新糧還在不緊不慢地抽穗灌漿；這是莊稼人青黃不接的荒月，勞作時常常餓到兩眼發黑、腿腳發軟。村民希望這種日子早點過去，孩子也希望能早點吃上一頓飽飯。

嘗新節和別的節日很不一樣，別的節日全村人在同一天過，嘗新節卻是各家各戶自己制定，所以好長一段時間，整個村子都瀰漫著一種撩人胃口的節日氣氛。

嘗新節比春節還更講究儀式感，一個家庭決定過嘗新節的當天清晨，所有成員都要沐浴更衣，來到肅穆莊嚴的堂屋行跪拜禮。由家族中輩分最高的男性長輩執禮，點亮蠟燭、焚香、斟酒、禱告，禮畢後，人們走上田埂去取回天地饋贈的新米。

走在田埂上，望著開始泛黃的稻浪，滿心歡喜，深吸著稻粒的清香。每個人都小心翼翼地挑選最飽滿、最圓潤、最成熟的穀粒，虔誠地用手剝去穀殼，露出亮晶晶的新米，恭敬地放進神龕上的供缽裡。

把供缽裡的新米摻進母親像寶貝一樣攢留下來的珍珠米裡，煮一鼎香噴噴的白米飯，這一鼎飯不能放鹽菜、紅薯米等其他雜糧，因為有天地諸神和列祖列宗和我們共享。看著一桌新擺出來的飯菜，我最佩服的是母親，憑著在村子裡的好人緣和平時的精打細算，在一年中食物最匱乏的時節，總能擺出香氣撲鼻的豬血丸子、亮澄澄的琥珀臘肉、黃燦燦的南瓜花炒雞蛋 、翠綠鮮嫩的野菜苗，還會弄來一壺米酒。

當酒菜擺上八仙桌，爺爺再一次淨手，虔誠地點亮蠟燭、燒香、磕頭。爺爺跪在地上，行三個叩拜大禮，然後起身躬著身子，伸出右手擺出恭請的姿勢，聲音洪亮地說道：「請天地諸神入席嘗新。」父親和叔叔依次把席位上的酒杯滿上，並拿起架在碗上的筷子輕敲三下，表示諸位大神動筷子。小孩站在堂屋兩邊，垂手侍立，屏聲息氣。

天地諸神嘗新禮畢，母親撤下碗筷，重新擺上一套新的，所有儀式再重複一遍。等天地諸神和列祖列宗嘗新後，我們一家人才能坐上餐桌，按照席位順序依次入座。大家坐定後，母親盛來一碗熱氣騰騰的新米飯，按照輩分和年齡大小依次嘗新。

小時候嘴饞，總覺得這過程繁瑣複雜，等得人心焦難耐。但後來我慢慢明白，我們腦海裡那種敬畏天地、尊敬祖宗和長輩、珍惜稻米的情感，就是在這種儀式裡扎根。

母親去世後，父親一個人在老家，守著那棟老宅和幾丘接納了他一輩子汗水的田地，依然過著日出而作、日落而息的平靜日子。一天夜裡，父親突然借鄰居家的電話打給我，問我有沒有時間，希望我回去一趟，他想跟我說說話。我想到父親一個人在那空蕩蕩屋子裡的孤獨，心裡湧起濃濃的酸楚。

周末我火急火燎地趕回去，陪父親喝了一盅米酒，說了無數的話。乘著酒興，父親把我帶到他耕種的稻田裡，用手撫摸著那沉甸甸的稻穗，看著閃閃發亮的穀粒說：「好想一家人再過一次嘗新節啊！」我說：「這不難呀，我打電話要他們都回來，不就行了。」

父親搖搖頭說：「都挺難的，天南海北的，回來一次長途奔波，還是算了吧。」父親的話讓我突然意識到，中國的農民已經沒有一個完整的家了，家沒有了，以後還會有人記得嘗新節嗎？