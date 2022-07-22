《老物件情懷》綠色絨大衣

綠色絨大衣。

文、圖／陳炎培最近我翻箱倒櫃清理舊衣物，在一個大衣櫃裡發現一個沉甸甸的包裹，裡頭裝有一件綠色絨大衣，為了追溯這件大衣的來源，費了我一番功夫。

我當時正處襁褓之中，外婆家派人把母親同我接到山區避難去了，家中剩下六十多歲的老祖母，她說：「我來守這個家，村中有些二流子如果趁這個機會偷竊鄰居衣物，有我在，他們也不敢那麼囂張。」於是老祖母把大廳門打開，自己坐在一張板凳上，環顧四方。

不久後，日本 侵略軍帶領雇傭軍像潮水般湧來了，他們如狼似虎，砸倒椅子，一窩蜂衝進二樓，把大衣櫃裡的物品全拖到地面，琳瑯滿目，讓他們看得眼花撩亂，恨不生多長幾隻毛毛手，全歸自己斬獲。

突然間，不知哪裡響了短暫一聲哨子聲，這班狐群狗黨全數亂了套，有的飛快滾出大門，有的正把毛毯滾在身上，手裡還抓住綠色絨大衣不放；突然跌一個狗吃屎，人從二樓滾到地下。他也不顧得那麼多，匆匆地從老祖母身邊飛奔而去，還對著老祖母吐了口水，激發了老祖母怒意；她趕緊拿起身旁的掃帚，向前追打兩步。

事後，老祖母把這件綠色絨大衣藏在柴房裡，輾轉至今。大衣裡面只有用中文繡上兩個「德國 」字樣，至今，這件綠色絨大衣才顯露出本來的面目。