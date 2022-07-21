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《老照片說故事》護生實習甘苦談

文、圖／底波拉
作者與學生在護士節加冠晚會後的合影。
作者與學生在護士節加冠晚會後的合影。

看到幾個護校班級Line群組相互祝福五月十二日護士節，趕緊翻開學生相簿，找到這張護士節加冠晚會後，我跟學生的合影。

像法官、律師、醫師一樣，護校學生實習前，學校會安排加冠典禮。師長為她們戴上護士帽後，大家手持蠟燭，在燭光搖曳下宣誓：「終身純潔，忠貞職守，盡力提高護理專業標準，勿為有損之事，勿取服或故用有害之藥，慎守病人及家屬之祕密，竭誠協助醫師之診治，務謀病者之福利。」加冠完後，緊接著是慶祝晚會，我和兩個老師應邀登台合唱祝福歌曲，難得見我穿著正式的晚禮服，所以學生戴上剛加冠的護士帽，輪流跟我合影。

後來她們分派到全台不同的醫院實習，紛紛來信透露箇中甘苦；有人分發到老舊的醫院，宿舍離醫院很遠，是日式古老房子，裡面還有防空洞，看起來很陰森，加上初次面對病人寬衣解帶，十分震撼。為了磨練技巧，還得互相練習打針，本來想互相灌腸，老師以不近人道為由禁止。

每早巡房照例要開門見山，逐一詢問每個病人：「昨晚有沒有排便？」有個內向的學生，面對一個英俊小生，礙難啟齒，只簡短地問：「先生，你昨天有沒有？」沒想到這個已住了半個月的病人促狹道：「有沒有什麼？」「有沒有那個？」「喔！有，三個月了。」氣得她哭笑不得。

到產房實習，碰到人丁旺盛的醫院，兩周就達到學校要求接生三十人的門檻；反之，則得繼續待在產科等待湊數。有個學生說：「最快樂的實習地是醫院精神科，陪病患玩各種遊戲，碰到滿腹心事縈繞心頭時，難免羨慕他們這麼渾然忘我。」

實習還有個好處，可以換得自由，不必像住在學校宿舍，得想盡辦法把棉被摺成豆腐乾，像是墊墊板或紙板在棉被裡，否則會被教官出「棉被操」。棉被操就是把棉被舉在手上撐直，再被處罰跑操場。洗澡一個人限時五分鐘，教官會在浴室外面測量時間，超過立刻敲門，連進餐廳吃飯也跟阿兵哥一樣，循序列隊進入。實習時雖然還是不准交男朋友，但道高一尺、魔高一丈，後來發現不少同學嫁給實習時認識的醫生，貴為醫生娘。

如今從學生群組傳來的照片，看到當年害羞內向的少女，竟能代表服務單位到全台灣各地進行衛教工作。看到她們當眾侃侃而談，真應驗了當年琅琅上口的：「今日我以母校為榮，他日母校以我為榮。」

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