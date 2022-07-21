小女兒生日時指定到迪士尼樂園 玩，處處飄飛的氣球，加上孩子們的笑鬧哭叫，讓排上超過一小時的隊伍顯得更漫長。

我因為足底筋膜炎，需暫時扶著小輪椅行動，占了殘障人士的便宜，可以走捷徑。很多地方有特設電梯，接送殘障人士直接到遊戲入口，難怪美國到處可以看到輪椅族出來享受人生。

想起前些日子看過傷殘人士在國會門口抗議的新聞，忍不住問女兒：「美國制度周全，對傷殘人士提供這麼多福利 ，為什麼還有人身在福中不知福，要跑去抗議呢？」

女兒說：「媽媽，這些制度也都是他們爭取來的，美國以前並沒有這麼多福利，是當年很多殘障人士在國會大樓前面，趴在地上一層一層地爬樓梯。第一波抗議的人被關入監牢，第二波人士繼續去國會前趴在樓層地上爬行，直到國會議員們動容，開始討論成立新的美國殘疾人法案。」

「哇，美國建國時代的人，好偉大呀。」我忍不住讚嘆。「媽媽，這不是古時候的人，這事件發生在一九九○年。」女兒靈活地從手機找出資料遞給我看。

一批手腳不靈光、身殘體病的人士，他們用不便的身體，在國會樓梯一層一層爬出他們急迫需要的平等權益。

照片看上去像是一些生活藝術家在表演著不同的舞蹈姿態，細細去看，才知道這些人是用他們的生命在吶喊；警察捕人「抬走」的畫面，讓我的心跳如搭雲霄飛車般高速飛起。

女兒接著說：「這個方案最重要的，是提供殘障人士跟一般人享有同樣的工作權利。在一九九○年之前，殘障人士和一般人是同工不同酬的。」

走在驚叫歡聲連連的樂園，我更專心去看那些坐著輪椅的大人小孩，看懂他們今日的享受和笑容，背後有多少辛苦努力的犧牲。

「媽媽，妳可不可以不要把殘疾人士當成病人，而是把他們視為一種具有獨特性的少數群體，他們的傷疾不是疾病，是一種特徵。」女兒對我說。

也許是我的觀看眼光太明顯，女兒拉著我停在烈日下，緊緊地看著我：「政府和我們的責任就是把具有不同特徵的殘疾人士，從受歧視、被隔離的困境中解放出來，讓他們享有同等的生存、生活和就業權利。每個人都應改變心中的歧見，他們才能享有最基本的人權和活下去的尊嚴。」

爆米花香吸引我去看一名癱坐在輪椅上的小女孩，身上插滿管子，纏繞著她的童年；我發現，我心中有更多的同理和了解，而不是以往的不適和不舒服感覺。

本來心中還懊惱著，怎麼女兒這麼大了，生日還鬧著要來迪士尼樂園，原來，她是來給媽媽上新的人生課程。