上世紀六○年代中葉，在東北家鄉四胡同小街旁，一個居民大雜院拆遷蓋成兩層小樓。那是三角形外貌磚體結構小樓，鶴立雞群在街區民房之中，合計住了正房十家、廂房八家共十八戶居民，我家有幸在一樓廂房棲身了十五年。

這十五年間，正是社會動蕩、經濟衰弱、物資匱乏的年代，三角樓的十八戶黎民百姓，如同本色演員一般，深情演繹了各家生活的悲喜劇。儘管時光流逝了近半個世紀，但樓內幾戶特殊家庭的故事，仍時不時地浮現在我的腦海。

首先上場的是妒忌小子與喜愛丫頭劇目，時間背景在中國實施計畫生育 政策的嚴控時期，由三角樓一樓的老孫太太和張家小媳婦主演。

老孫太太是我家鄰居，中間僅隔著一戶人家。當年老孫太太很顯眼，身著對襟上衣，腦後梳一拳頭大小的髮髻，一雙比東北粽子大一點的三寸金蓮，一天到晚張家進、李家出，癟癟小嘴不停述說她可悲的過往歲月。

老孫太太年輕時最大願望，是生養幾個小子為丈夫傳宗接代，但天不從人願，前兩個孩子均是大胖丫頭，第三個孩子順了心，是個「帶把的」；但不知什麼原因，這個孩子長到兩歲時，動不動地抽起羊角風，之後不到一年就夭折了，老孫太太當時悲傷得差點背過氣。

隨後日子，她的肚子再也沒有鼓起來，無奈之下，便把盼小子的心願寄託在兩個女兒身上。誰知兩個女兒也是不爭氣，大女兒婚後接連生了兩個丫頭片子；二女兒的孩子呱呱落地，還是一樣，是個大胖丫頭。

兩個女兒還想再生養時，國家出台了計畫生育政策，一對夫妻只准生一個孩子，老孫太太絕望了，開始時不時妒忌起我的小老弟。實不相瞞，我父母生養五個孩子，四個是禿小子，而且老么與老孫太太的外孫女年齡相仿，經常在一起玩樂；可能是妒忌心使然，老孫太太竟給我小弟取了一個「老多餘子」外號，而且一照面就不停地呼叫。

起初聽聞，我母親沒有說什麼，本來家裡已經有三個男孩了，第四個還是臭小子，不是多餘嗎？加上老孫太太已有一把年紀了，就隨她的便吧。

妒忌羨慕之餘，老孫太太把兩個外孫女打扮成小子模樣，有一天，假小子和我老弟真小子玩耍時翻了臉，老孫太太護著外孫女之時，竟將我小弟推了一個屁股墩，而且嘴裡凶狠怒罵：「摔死你這個老多餘子。」這一幕剛好被我母親看見，當即大聲怒斥起老孫太太：「妳張口閉口叫我們老多餘子，老多餘子妳有嗎？妳沒有，妳是老絕戶，妳斷子絕孫了。」

這一場唇槍舌戰，老孫太太因為理虧羞愧難當，還因為我母親的斥責怒罵直刺她的心肺，越加怨恨自己無能。時隔不久，她沒精打采地離開三角樓，到二女兒家居住了，但她盼小子而妒忌別人家小子的話題，卻留在三角樓居民口中。

與老孫太太相比，住在一樓正房第二家的張家小媳婦，卻偏偏喜愛丫頭。張家媳婦和丈夫均有較高文化，生養兩個兒子之後，便把期盼丫頭願望寄託在第三個孩子身上。不料，第三個孩子出生後，夫婦倆大失所望，因為又是一個臭小子。

在獲悉不允許再生養時，夫婦倆做起女兒夢，給三兒子取了女孩小名，幫他留起了長頭髮。三兒子滿地跑時，他們又特意購買了鮮豔的女兒裝、花褲、花襖和花鞋，而且每日為他點紅腦門、抹紅臉蛋、扎紅頭繩，使三兒子變成一個俊秀可愛的小姑娘。

有一天，假姑娘和幾個女孩一起跳房子，一個小姑娘內急到牆角解手，假姑娘也起了急，跑到牆根站著方便起來；一起玩耍的女孩兒瞬間炸了窩，才發現原來他是小子。

假姑娘哭咧咧跑回家，母親連解釋帶開導，才讓假姑娘止住哭聲。假姑娘恢復了正身，可性格還與女孩時一樣，細語柔言、懦弱文靜。

我和假姑娘同齡，一起上小學，走進中學校園，假姑娘已有一副青春儀表，近一米七的個頭，喉頭突凸、上唇邊和下頜處有了稀疏鬍鬚，但性情一如從前，不愛說、不愛動、不愛鬧。

九年畢業，我和多數同學別無選擇下鄉插隊，假姑娘因為兩個哥哥已下鄉，順理成章接替父親班參加工作。

大小伙子了，而且生得濃眉大眼，有熱心人介紹姑娘和他談戀愛，未到一個月，姑娘就受不了，說他不像男人，以後常有人作媒，但女方大都很快揮手告別。就這樣，假姑娘在反反覆覆的相親日子裡，送走二十載光陰，直至將近不惑之年，才尋到人生另一半，其愛人性格潑辣豪爽，做事風風火火，儼然一個男子漢。

➤➤➤三角樓往事（中）

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