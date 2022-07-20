中國文革期間，在最高領導層的灌輸推行下，全民以「階級鬥爭為綱」，與天鬥、與地鬥、與人鬥，連中小學生都以為讀書無用，熱中於搞派性、窩裡鬥、互相傷害。

文革中期一九七○年左右，我被從高教局所轄下的大學，下放到一個區的重點中學，先是結合到工宣隊，後又分配到一個年級當語文老師。那是一個「亂班」，雖然已經是復課鬧革命階段，但是班上四十來個學生分成兩派，互相對立拆台，不好好學習。

女生背後互相誹謗、攻擊，男生一言不合就動手扭打，甚至持刀惡鬥。有一次我在上課時背對著學生寫板書，忽然感到身後異常安靜，回首一看，兩派正在火併，部分男生揮刀動武，地上鮮血淋漓；其餘的男女生都摒住呼吸、瞪眼助威。但是他們每個人都噤聲，不想讓我知道，因為礙於我有工宣隊和班主任的雙重身分而有點敬畏，最後是領導學校的工宣隊隊長介入才得以平息。

我要教育 他們消除派性、團結回歸到正常的學習生活，真是煞費苦心。除了利用唯一流行的「靈丹妙藥」，選擇性朗讀毛澤東語錄，還要用各種方法和手段去感化他們。

除了認真上課，我每天一早就帶領他們到操場跑步鍛鍊身體，晚上則舉辦興趣班，讀書看報，引導每個人把認為好的內容剪貼成冊，慢慢地培養他們健康的心態和學習興趣，淡化仇恨的心理。又和歌唱老師配合，鼓勵他們參加全校歌唱比賽，提升集體榮譽。

此外，我專門買了一輛腳踏車，騎去學生家逐戶家訪，和家長們密切交流、改善親子 關係。如此馬不停蹄地靠著我的腳踏車，訪遍了四十來戶學生家庭，終於逐漸感動學生，並取得家長們的有力配合。

我在家長和學生中，都樹立威信和亦師亦友的感情，甚至他們對我有點言聽計從；個別學生還藉著我的名義，向父母要求買新的運動鞋也如願以償。最後全班慢慢消除派性、團結友好、樹立了學習風氣和集體榮譽感，學習成績也跟了上去，終於獲得了校方師生員工的刮目相看和一致好評。這是我一生中最值得回憶和引以欣慰的一段往事。