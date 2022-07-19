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外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

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《老物件情懷》老電話

文、圖／無大圓
透明機體的老電話。
透明機體的老電話。

這部電話是送給我家老二的五歲生日禮物，透明的機體，內部組件清晰可見，積體電路板上焊接著彩色電晶體和電線，玲瓏可愛。電話響時，底座裡橘紅色的鈴會微微震動，發出「鈴鈴」的聲音，聽筒裡面的燈也會閃閃發亮。

那時買電話的目的不外乎是寓教於生活，讓孩子們知道電話傳聲是怎麼回事。這電話一直放在孩子房間，陪伴他們走過童年、少年、青年，一直到離家上大學。

空巢期後電話移到我們的臥室，成了太座和岳母隔洋連心的專用電話。老電話音量足，鈴聲響時我們越老反而聽得越順耳。

本來這電話配有一條紅綠相間的聽筒線，用久了接頭脫落，於是為了方便太座，換了一條六尺長的黑色聽筒線；如此一來，她把話筒一拿，就可以靠在床頭上和岳母盡情地聊天。

最近九十五歲的岳母有了新手機，也學會了用LINE打視頻電話，不但能聽到聲音，也可以看到臉孔。這下子可好了，太座不能再翹腳靠在床上，總是先打點頭髮，換件鮮亮的襯衫，才在客廳裡正襟危坐，向手機裡的岳母請安。

我也順水推舟，前兩天把我們結婚後一直用到現在的AT&T有線電話服務給停了。這部服務了三十年的老電話總算功成身退，成了我們書架上的懷舊紀念品。

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