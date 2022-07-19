我出生在上世紀五○年代初，小時候家在縣城，七歲時就近入讀縣城第三小學。在一年級結束時因父親工作調動，被派往該縣最北端的一片荒地，帶領全縣被打成右派的幾十名文化人開墾鹽鹼荒地，種植葡萄和其他果樹，創辦一個縣政府直屬的果園場。

果園場場部就是在鹽鹼地上蓋起來的、幾排正面向南的土坯房子；最南邊的一排是場部辦公室，第二排為男工宿舍，接下來依次是廚房倉庫工具房、女工宿舍和家屬宿舍。

能帶家屬孩子的只有場裡幹部們，右派是勞動改造，不准帶家屬，但有兩個人帶著兒子，原因是他們的老婆不想受連累，離婚了，孩子也不要了。其中一個因戴眼鏡，果園場人都叫他「四眼」，那時在小地方戴眼鏡的人還很罕見，所以也不會有人分享這一綽號。

當地百姓稱「四眼」為「望天猴」，因場裡安排給他的任務是每天從早到晚，沿著一條東北西南走向的郭河河岸蹓躂，以防有人偷果園場的樹苗。為了看得到更遠處，他的模樣似乎總是在河壩子上行走並抬著頭看天。

果園場有七、八個要上小學的孩子，其中有我、有四眼的兒子，還有一個是新華書店 經理的兒子，其他都記不清了。記得新華書店經理的兒子是因為他特別調皮，不停惹禍招災，外號「皮蛋」。還曾聽大人議論說新華書店經理被打成右派，是因為名字取得不好，叫王子右，王子做不成，只好當右派了。我現在推測他的名字應該是王子佑吧，誰知道呢。多少事都遺忘在悠悠歲月裡，我驚訝自己竟然記得這個細節。

當時的我也不懂右派是怎麼一回事，懵懂中就覺得是有文化、有本事的好人，不小心犯了什麼錯吧，到果園場勞動就等同於戲文中所說的發配或充軍。

我們這七、八個孩子每天早出晚歸，中午自帶乾糧，單程步行一個多小時去河東南岸的村小就讀。不想走大路繞路太多太遠，我們就走田間小路到村莊唯一的小學讀書。

值得一說的是，對這幾個八到十二歲的孩子來說，本來漫長而乏味的上學、放學之路，卻因有了四眼的陪伴而變得充滿知識性和趣味性。沒有人叫他那樣做，也沒有人阻止他那樣做，一切都顯得那麼自然，好像事情本該如此。

四眼自動承擔了在河壩子路上陪伴這群孩子的任務，也許是出於一個中年男人對自己兒子的疼愛，也許是因為他失去了自己的學生，在尋找補償；況且這與他每天巡視果園的分內工作一點也不衝突。他每天用知識、智慧、愛心和耐心開導著我們，也排遣了他自己的孤獨和苦悶。

他每天管著大孩子，尤其是叫皮蛋不要打鬧、不要欺負小孩和女孩，特別是年齡最小的我。他還給我們講故事、說戲文、背唐詩、唱歌唱戲，甚至教了五線譜認讀。在那個沒有圖書、沒有廣播、沒有文化信息的貧瘠鄉下，在這條河壩子路上，四眼給我們講了許多神話、民間故事和成語故事，讓我們有機會聆聽「女媧補天」、「精衛填海」、「倉頡造字」、「大禹治水」、「愚公移山」、「嫦娥奔月」、「狐假虎威」、「黔驢技窮」等。

戲曲 方面，他不光講一齣又一齣戲文和內容，還教我們唱了京劇 「玉堂春」唱段「女起解」、「西廂記」唱段「紅娘」，還有「賀後罵殿」、「打魚殺家」部分唱段、豫劇「穆桂英掛帥」唱段「誰說女子不如男」，以及山東魯劇、河北梆子戲等。他還憑記憶，手抄一些簡單的歌譜給我們練習。

現在回想，四眼在河壩子路上傳授的知識就是我兒時的啟蒙，我在河壩子路上學到的知識，比我在鄉村小學學到的內容更加豐富，且印象深刻。

有四眼伴行的河壩子路，只是我小學的一個階段，但在我的記憶裡是那麼美好祥和又難忘，奠定了我一生對語言文學、戲曲、音樂的喜愛。三年後我們家又搬回了縣城，果園場的所有人我再也沒見過。

長大以後，我與父母提起過四眼，他們告訴我他叫張樹濤，出生在地主家庭，本來是縣城一小的語文老師，是個好人。他因說話耿直被打成右派，後來平反了，但也沒有回到縣城一小，而是回到他的家鄉小學任教。

我父母都不識字，「是個好人」是他們對一個人的最高評價。六十多年過去了，按年齡推算，四眼應該早已不在人世了，但他的形象仍然清晰地活在我的記憶裡。