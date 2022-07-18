午後的「洛杉磯 國家公墓」裡幾乎沒有訪客，雪梅靜靜地坐在兒子的墓前，舉目眺望，遠處的山嶺在灰色蒼穹下顯得格外淒楚。每年這個日子，雪梅總是帶著一束鮮花來到這裡，望著墓碑，往事一幕一幕地在眼前掠過。

一九七五年，南越淪陷，雪梅的丈夫是舊政權的後備軍官，被新政權關進勞改營。丈夫剛從師範大學畢業時，適逢政府頒布總動員令而被徵召入伍，接受軍訓後再借調到學校教書；丈夫連戰場都沒上過，新政權居然把他列為在教育機構裡臥底的情治人員。

當時新政權要舊政權人員報到時，必須準備三十天糧食，雪梅已接近臨盆，心想或許丈夫一個月後回來，還來得及迎接第二個孩子出世。怎料丈夫別後就了無音訊，等到雪梅接到通知時，竟是到遙遠的山區去運回丈夫的棺木。

雪梅的家庭因丈夫而被地方政權列為不良分子，每晚有開不完的檢討批鬥會，大兒子是醫科大學生，因家庭背景問題，被逼退學待在家裡。新政權為監視居民，把各戶劃分成區域，由公安 個別看管，同時指派其中一戶為保長當爪牙。

有一天半夜，公安來敲門，他們衝進屋裡翻箱倒櫃，似乎在搜尋什麼。同來的保長在一旁低聲告訴雪梅，有人舉報她的兒子是反動分子，他們是在搜尋發報機之類的物品。最後他們把大兒子帶走，拘禁了八個月後，他們又逮捕了另一個同名同姓的人；大兒子雖被釋放，可能被驚嚇過度，人變得傻里傻氣、終日不說話。

又有一天，雪梅莫名其妙地被召喚到二兒子的學校，原來前一晚吃飯時，雪梅對新政權不滿發牢騷，二兒子是少年先鋒隊員，第二天在班裡把母親說的話照實轉述。還好學校當局沒把事情弄大，只要雪梅簽保證書不再隨便胡言亂語就算了。

當時正逢新政權排華風潮，華裔只要繳交金葉就准予搭船離開越南 ，雪梅毅然做了決定。船在海上漂流了一個多月，才剛看到遠方的陸地，還沒來得及上岸，大兒子就因飢渴難耐，支撐不住走了。

雪梅和二兒子最後終於來到美國，二兒子在高中畢業後，和同學一起報名參軍，受完軍訓後被調往阿富汗。一生中第三次，雪梅必須面對死亡，當二兒子的棺木緩緩放下「洛杉磯國家公墓」的墓穴時，所有的人都注視著墓穴默哀，雪梅卻仰首望著遠方的山嶺。山嶺是如此熟悉、也如此椎心，雪梅記起運送丈夫棺木時經過的那座山，又記起大兒子嚥下最後一口氣時看到遠處岸上的山嶺。

夕陽已隱到雲端後，雪梅艱難地站起來，踽踽朝公墓大門走去。多年來，周圍增加了很多新墓碑，而雪梅烏黑的頭髮幾乎已脫落殆盡；自從醫生告訴她化驗的結果後，她知道自己能再來這裡的日子不多了。雪梅似乎看到丈夫和兩個兒子站在山的另一邊等待著自己，孤獨的她早已不再流淚，反而期待著一家團聚的日子。