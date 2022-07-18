《老物件情懷》樟木的氣味

當年「沙加缅度蜂報」版面。

讀小學時，每天放學回家都會經過一家木作坊，空氣中飄來一陣陣刺鼻的香味，我會佇足觀看師傅熟練地推動刨刀，一片片刨花從刀口上輕輕瀉出，捲成圈圈落在地上。媽媽對我說：「這是樟木，用來製作樟木箱，是以前殷實人家嫁女兒必備的嫁妝。」

幾十年後，我來到號稱「小巴黎」的加州 首府沙加緬度市，驚訝地發現這裡的樹木名稱很多都冠有「中國」的前綴，例如烏桕、榆樹等，難道這些中國樹木跟著老華僑漂洋過海來加州安家落戶？其中一種Camphor Tree竟然是我孩童時期就熟悉的樟樹，美國的樟木是否還香呢？

沙加緬度市位於加州中部，夏季漫長而炎熱，早期居民種植大量樹木遮蔭，舊城區街道兩旁都是枝葉濃密的大樹，被稱為「小巴黎」實不為過。其中一個街角有一棵種植於一八八六年的百年樟樹，樹高六十五英尺，幾個人才可以合抱。

大樹周圍都是酒吧、食肆，附近居民習慣在樹下乘涼、聊天，大樟樹像老爺爺一樣見證著一代又一代居民的成長。

隨著城市建設發展加速，逐漸老化的樟樹可能成為當地市民安全的隱憂，市政府終於決定把這棵樹移除。「沙加緬度蜂報」在前一天本地版刊登這一消息，我讀後決定去看看。

由於我在郵局的工作是夜班，所以早上有空閒。第二天放工回家盥洗沐浴後，驅車前往老城區樟樹所在的街角，早已經有一堆人在圍觀；工程人員把街道周圍封閉，其中一輛帶有長臂懸斗的大型工程車停靠在樹下，懸斗上的工人用電鋸砍伐上面的高枝，然後把一段段粗大的樹枝垂吊到地面。

有見於圍觀者的熱情，地面上的工人用電鋸把樹枝鋸成約一吋厚、六吋直徑左右的木塊，分發給人們觀賞。

我拿到了一塊樟木，第一個反應是想知道美國樟木有沒有我孩童時熟悉的氣味，當我把木塊放在鼻子下面時，站在我身旁的「蜂報」記者迅速用相機拍下我這個奇怪的動作，然後很有禮貌地徵求我的同意，刊登在第二天的報紙上。

就這樣，我的照片被刊載在「沙加缅度蜂報」二○一二年八月二十三日本 地消息的頭版。當晚我回到郵局上班時，到處都看見那版報紙被懸掛在顯眼的地方，同事們爭相祝賀我成為名人。同年年底，這幅照片又被「蜂報」選為年度十大最佳照片，再刊登一次。

當天的報纸和這塊木頭我一直保存著，其實只有我知道，這塊美國樟木並沒有我熟悉的氣味，這大概就是「橘逾淮為枳」吧。