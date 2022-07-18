正當Omicron新變種病毒急速擴散時，我們北上灣區參加一個大型婚宴，賓客超過一百五十人。這是一個非常有挑戰性的決定，正因新郎與我們感情深厚，又是近親，所以不能不參加。

我一向認為防疫若做得徹底，絕對有可能避免感染，三年來我們都小心翼翼，絕不鬆懈。今次赴宴被視為破戒，唯有特別警惕；為了安全起見，我們選擇駕車前往。由於很久沒有駕駛長途，怕體力不支和抵埠前的繁忙交通難以應付，決定在三分之二旅程上的一個市鎮停留，我還選擇了一間較高檔和僻靜的酒店留宿，花費略多，但安全至上。

次日早上準時抵達妻舅家，會同妻舅夫婦駕車赴會，臨出發前還特別準備好N95口罩 。今次姪兒的婚禮也算考慮周詳，為免親友長途跋涉和免乘坐飛機來往之苦，婚禮特別挑選灣區有較佳設備的場地舉行，樓頂高、面積寬闊，在疫情 中確實相當理想。

婚禮在下午4時準時舉行，來賓非常合作，少有遲到者；但最讓我驚訝的是，全場超過百人，竟然沒有人戴口罩，所有與會的賓客似乎毫不在乎疫情，連雙方主人家都不例外，這是我們絕對意想不到的情景。

這下子我和內子十分為難，尤其我們身處主家席，強行戴口罩將會讓場面變得非常尷尬，最後還是屈服於現實。心想男女新人都是醫務專業人士，防疫措施一定做得周到，於是硬著頭皮把口罩收好。

一百五十多人聚集在同一個高樓頂的大堂，地盡其用，三項主要的活動安排得天衣無縫。首先是婚禮儀式，全部男女雙方賓客分成兩組，坐在婚禮台的左右兩邊觀禮，整個過程沒有人戴上口罩。

而後在大堂的一邊，進行宴前酒會，賓客集中在半邊禮堂內，隨意交談，享用小食，等候另一邊大堂工作人員擺設晚宴桌椅，中間以大帳幕分隔。其實這種安排雖緊湊，卻是疫情中的大忌。

最後是晚宴正式開始，賓客分坐十多大圓台，席間還加插舞獅助興。宴罷，隨即舉行宴後舞會直到晚上十時半打烊為止，整個婚宴亳無冷場。我們身為主家的一份子，當然全程奉陪，完全沒有戴口罩的機會，天佑我們。直至完場才駕車回妻舅家留宿，宴會到此完滿結束。

萬萬沒想到婚禮後的第二天，竟爆出新娘子驗出新冠病毒陽性，他們是醫護人員，檢測絕對可信，並且已出現病徵。最壞情況居然出現，我們馬上變成密切接觸者；情況之壞不只於此，我們還和一對新人住在妻舅家，連兩天共用同一個洗手間和浴室，「中招」已是必然結果，何況內子和我都是高危一族，而我更有高血壓和膀胱癌在身。

當晚擔任心臟病專科醫生的姪兒聞訊，致電催促我們翌日趕快回家，希望在病發前可以駕車回到洛杉磯 以免累己累人，何況逗留在三藩市可能沒有醫療保險。

翌日清早，我們立即駕車趕回洛杉磯，為謹慎起見，在臨行前做了一次快速病毒測試，結果是陰性，那可能只是病毒潛伏期的假陰性，沒有影響回程。

事情發展到這個地步，我不禁驚嘆，防疫並非全是人為，也有天意的成分，如果是天意根本逃不了。檢討過去行動，我們明知病毒仍猖獗，卻不能戴口罩，「中招」者偏偏又是接觸最頻繁的新娘子，又恰巧跟我們同住一所房子、和我們同用一個廁所和浴室；這麼多巧合，不是天意是什麼？既然天意難違，唯有安然接受。回洛杉磯後立即向家庭醫生報告，做好一切最壞打算。

出乎意料，我們竟安然無恙。事後的十天，我們分別做過三次病毒測試，結果都是陰性，半個月後我們的身體狀況跟參加婚宴前沒有分別。這是一個至今無法解釋的現象，或許「不會中招」才是真正的天注定吧。唯一可以解釋的是，我們在參加婚宴前兩周注射了第二劑加強劑疫苗，還帶一些幸運。