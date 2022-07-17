二十多年前，我們決定換間大一些的住房，所在小鎮依山傍水，風景秀麗，但區域不大，建鎮一百多年來能蓋房的地方都蓋了，小鎮房屋普遍老舊。看了兩、三個月，都沒找到合適的，直到在報紙分類廣告欄看到一則房主自售的廣告，地段、房型和售價均很合意，遂約了時間去看房。

房子在山坡上，有海景，前後花園，左鄰右舍都是獨立房，環境安靜。周圍樹木茂密，樹枝上松蘿俯向地面，隨風飄拂，褐色沙石步道 穿過樹林，富有自然氣息。房主三十來歲，熱情友好，不拘小節，酷似海邊衝浪的年輕人。

他非常坦率，一邊帶我們看房一邊講述自己和房子的狀況。他父親生前積累了不少資產，去世後資產平分三份，母親一份，他和弟弟各一份。母親再婚了，弟弟盡情享受，房主明智有遠見，遺產到手後即用現金買下三處房產，自住一處，兩處出租，足以維持生活。近幾年，他跟太太、小孩長住法國鄉下，此次回美是為了出售兩處出租房，換成有八個單元的公寓樓。

這間房子出租八、九年了，前不久租客剛搬走，屋裡空空蕩蕩，開放式客廳、飯廳、廚房顯得特別大，兩扇十尺寬的大玻璃窗對著前花園，能看到藍色大海，光這海景已讓我動心。樓上還有一套姻親單位（又稱附屬居住單位），自帶廚房浴室，高暢明亮，海景更佳。房主一直上下兩層分租，收入頗豐，考慮到可以出租樓上幫著還貸款 ，我們當場決定買下來。直到入住後才知道，買房不該如此匆促。老房子到處都是問題，陸續修補，修房費跟買房費差不多了。

我們把餐桌放在有海景的大窗戶旁邊。晚餐時分，常見有些車開到我家門前就減速，車裡的人對著我家仔細觀看。初來乍到，見有那麼多人如此專注「欣賞」我家，以為房子不同一般，沾沾自喜。這些車緩緩駛過，一日復一日，持續了兩、三個月。

一個周末，我正在收拾前花園，來了一名高大的男人，帶著個小男孩；他很和氣，打完招呼問我是不是剛搬來？他說：「我非常喜歡這個房子，可惜沒及時看到賣房廣告，錯過了。我特別想看看房子內部，能不能帶我看一下？萬一你們下次賣房，一定要通知我。」說著，遞給我一張名片，職業是航空公司飛行員。

人家名片都遞上來了，又懇切友好，於是我大剌剌地答應了，帶他進來看房；他邊看邊問：「你認識原來的住戶嗎？知道他搬到哪兒了嗎？」我一問三不知，客客氣氣送走了他，他還再三向我道謝。

有天遇到住在同一街區的老同事，閒聊中才知，周圍居民都懷疑我們的房子是「毒品 銷售點」，據說傍晚時分，進出的人特別多，來了就走，相當可疑。原來如此！怪不得那些慢慢行駛的車常在晚餐時間出現，車裡的人對我家目不轉睛，或許是在尋找販毒「營業中」的暗號？

這使我聯想到那名男人，也有點怪異，沒準是個探子，孩子不過是道具，親臨現場探個究竟。如果早知道真相就好了，可以問問探子，毒販以什麼東西為信號？免得不小心，隨意放個花盆、掛個風鈴，引起誤解；萬一人家上門來了結江湖恩怨，後果不堪設想。謝天謝地，二十多年平安過去了，如今門可羅雀，再也沒人對我家多看一眼。