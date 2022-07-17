《老物件情懷》馨香歲月

梳妝台上的明星花露水和旁氏面霜。

退休 後，我返台陪伴年邁的雙親。當瞥見母親梳妝台上的明星花露水和旁氏面霜時，不禁想起家人過去的時尚 生活。

回顧上世紀五○年代，奶奶每天清晨面對鏡子，用篦子沾抹些苦茶油梳理長髮，再在腦後結一個髮髻，並用黑色髮網將其牢固，使整齊的頭髮看來更烏黑明亮。然後，奶奶打開她自熟識菜農處購得的瓶裝絲瓜水滋潤肌膚，這是那個年代純天然的化妝水。

初次接觸挽面，是上小學時，鄰居一名大姐姐於結婚前夕登門請母親做臉。大姐姐坐在矮凳子上，母親坐在稍高的凳子上，在她臉上先抹一種白粉；然後拿著一條兩角交叉的棉線，雙手一拉一合、一緊一鬆地在臉上絞動，將細毛拔除。只見大姐姐擠眉弄眼，似乎有點疼痛。母親安慰說：「挽面後皮膚看起來更光潔亮麗，有助於明天上新娘妝，也恭喜妳即將步入另種責任的人生。」

明星花露水是台灣最具歷史、且有代表性的大眾香水，百年包裝及配方至今始終如一。當年，每逢喜慶赴宴時，奶奶和母親就穿上優雅的旗袍，食指沾著花露水在耳後蹭兩三下，也不忘在隨身攜帶的手絹灑上幾滴。

夏夜，當我被蚊蟲叮咬時，大人們總用花露水為我消毒殺菌。及長，我喜愛在水中滴入些許物美價廉的花露水浸潤髮絲，享受微風吹拂時，飄逸的長髮如「露凝香」般讓自己既醒腦又清香。明星花露水陪伴奶奶、母親與我三代人走過芳華至衰老，那「越陳越香」的記憶成為我的最愛。

幼時，當我洗完臉後，母親就用食指蘸上當年稱為「雪花膏」的面霜輕點我的額頭、兩邊臉頰和下巴，口中依序念著：「楊、桃、鬍、子，」最後停在我的鼻尖上：「揪。」每每我會發出呵呵的笑聲，母親輕揪我的鼻頭後，就用手一點點抹勻我臉龐上的面霜，淡淡清香從她的指尖散發到我的臉頰，溫暖的母愛經雪花膏沁入我心田，久遠凝香。

七○年代初台灣經濟起飛，婦女教育 水準與消費能力提高，使肌膚保養品大眾化與多元化；本土與舶來化妝品品牌也變得琳瑯滿目，旁氏面霜取代雪花膏成為保養品的新寵。每次由美返台，我會為母親帶上旁氏面霜，自此母親便鍾愛這實惠又大罐的面霜。

母親逐步走入人生旅程盡頭時，幾次為她梳洗後，我學著當年她的舉動「楊、桃、鬍、子、揪」為她抹上面霜，笑中含淚的母女情至今仍戀戀難忘。若歲月可重現，只願平淡且馨香。