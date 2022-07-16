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《老照片說故事》三乙旅行

文、圖／巫嘉清
香港元朗小學三年級乙班學生，全班合照。
香港元朗小學三年級乙班學生，全班合照。

老同學麗嫦傳來一張珍貴照片，這是七十年前的回憶，快樂時光馬上倒流。

當年我們是香港元朗小學三年級乙班的學生，班主任高生（廣東人稱老師為先生，男女老師都被簡稱為X生）站在後排最左邊和全班同學合照。對高生最深刻的記憶是，開學第一天上英文課，她走進教室，立即叫大家跟著她念：「A man,a pen,a man and a pen,a pen and a man.」她對我們的英語啟蒙，永遠難忘。

旅行是當年全校年度大事，出發前大家興奮無比，討論該買什麼零食？帶什麼東西當午餐？準備跟誰結伴爬山走路？這都是很重要的小事。

到了旅行那天，目的地是青山禪寺，青山禪寺是香港三大古寺院之一，在離開元朗不太遠的屯門，巴士載我們到屯門市，大家開始排隊往山上走。青山禪院建立於唐朝末年，據史料是南漢帝於公元九百多年封青山為「瑞應山」，並命人塑雕杯渡禪師之像，所以又稱為「杯渡寺」。

我們一群人笑語不斷，很快便到了寺廟大牌坊，「青山禪院」四個大字在眼前，兩旁有對聯，年紀太小認字不多，不知道寫什麼。爬了很多石級才進入，又看到一個大牌坊，這回大家都很高興，因為認識那四個大字「回頭是岸」。老師帶大家到大廣場上，宣布在這裡野餐，餐後自由活動，最後要記得再回到原地集合。 當天除了吃喝玩樂外，還有和老師們玩團隊遊戲，師生玩得不亦樂乎。

這張照片是和全班同學的合照，我站在前排右四，現在看當年七、八歲的大家，還能將名字和臉孔連結起來的，計算一下不足十個人。歲月流失，這群老同學中，除了麗嫦和我友情沒有中斷、七十年如一日之外，僅知道秀蓮在不快樂的日子裡已離世多年，其他的都在小學畢業後就毫無音訊。縱然如此，仍衷心祝福老同學享受夕陽無限的好時光。

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