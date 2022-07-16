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難忘的第一份工作

李麗珠

我升大二那年的暑假 ，無意間看到學校公告欄上貼出告示，「外貿協會」將舉辦大規模的外銷成衣展，要求學校推薦為期兩個月的臨時工作人員。

挾著得過兩學期書卷獎的優勢，不久後我就獲得這份工作。我報名參加的理由非常簡單，只是想近距離的觀看王釧如、周丹薇、沈曼光等當年知名的模特兒。

「外貿協會」是一個非營利組織，也稱「遠東貿易服務中心」，當年的地址在台北市中山北路和南京東路交叉口、與「美而廉」西餐廳正對面的明生大樓。我就在這個剛成立第二年、人員編制並不算多的機構，開始了我人生的第一份工作。

要舉辦任何大規模展示會，除了必須妥善安排展覽會場，和積極爭取台灣參加的廠商，另一個重要的任務就是向海外客戶廣發邀請函。於是我在向「外銷堆廣處」報到後，隨即被分發至「紡織成衣組」，和另幾名來自他校的工讀生被編派在同一處，展開一連串與外商的聯繫工作。

忙碌但有意義日子一天天過去，我想看模特兒的心情也逐漸淡化，取而代之的是一種莫名的使命感。

我也曾數度隨著歐陽組長去布置展場，經過無數人不分晝夜的辛苦努力，打造出一個又一個專業又美麗的攤位。當時內心油然而生的震撼與悸動，即使在異國他鄉生活了幾十年，仍不時喚起我對「外貿協會」的萬般感念。

貿協第一個展售會取得空前成功，紡織成衣在六○年代大量出口，為台灣經濟起飛貢獻出無與倫比的力量。時過境遷，貿協當年的展場如今已變成中正紀念堂，模特兒如何走台步和人頭攢動的盛況，我也早已不記得了，但那兩個月與主管及同僚們同心齊力的籌展過程，卻始終烙印在我心深處，是我畢生難忘並懷念的第一份工作。

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