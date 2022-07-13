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疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

快樂長壽祕訣

〈每日驚艷〉張宏

家母周末度過八十四歲大壽，那天剛好是星期天，為她約了她的弟弟、叔叔夫婦一同晚宴，連同她自己，最年輕的人都七十多歲，叔公更是九十歲高齡，大家身體健康，快樂聚會。

這一群「老朋友」快樂長壽的共通點，說易不易，說難也不難，但未必人人做到。

一、最重要的就是心境開朗。快樂來自鶼鰈情深的夫婦之情，未必轟轟烈烈，而是充滿默契，幾十年共同生活下來，不必說話，另一半已經自動配合，互相扶持陪伴。

二、子女孝順。他們大多與子女同住，生活起居都有人照顧，在家變成「小朋友」。放下了生活擔子，不必憂慮生活，沒有金錢煩惱，自然心境開朗。即使遇到煩惱，不是拋給子女處理，就是索性忘記，煩惱自然消。

三、注重健康。其中九十歲的叔公堪稱長者運動大使，他自五十多歲起，每星期必定往海灘游泳，而且選擇中午最熱之時才游泳，讓身體吸收陽光；他自創的「日曬游泳養生法」，風雨不改，曬得一身古銅膚色，而且動作靈活，步履穩健，左看右看都不像九十歲。

這一群老朋友以往常常聚會，但疫情之下見面少了，趁着家母生日，我為他們製造見面機會，家有良伴，子女繞膝，心無掛礙，自然心情愉快，健康長壽。

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