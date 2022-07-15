擁有一棟房子是多數人的夢想，因為供需關係，美國各州生活指數不一樣，房價 也不一樣。一般來說，東西兩岸較貴，例如北加州 舊金山灣區，老華僑喜歡，房價也特別貴，有錢能買一間房並不容易。

對年輕人來說，有了工作後的第一要務就是買房，原因有四。第一，有個地方住，有恆產才有恆心。第二，聯邦讓你少交個人所得稅，因此收入相對增加。第三，將來賣房時可以免交增徝税，這是一大優待。第四，因為全球通膨，房價一定上漲，有房子是老來生活的保障。

買第一間房子，最好選獨立屋，通常要付百分之二十的頭期款，幸好首次購屋，政府有各種貸款 優待，頭期款可以低到百分之五，剩下的貸款可以每月分期付款，三十年付清。

個人財力不足的話，有兩個辦法可行，第一找人合夥，假如能找到四個人合買一間屋，那麼一切費用，每人只分攤四分之一。第二個法子是自降身價，買兩連屋（Duplex）其中一間，因為兩家共擁一棟建築，兩屋中間的牆壁是共用的，占地小，價錢也便宜。再降身價的話，就得買一大群屋中的一間屋，甚至只買屋中一個床位。

準備頭款是一大挑戰，年輕人假如誠實可靠，有工作能力但沒有儲蓄，可考慮下列辦法：找一所借款已付清的老房子，向屋主建議你願意整修這房子以增加其房租，同時要求無頭款賣你這棟房子，由屋主給你百分之百私人貸款。不肯的話，也可考慮簽個先租後買的合約，為期三年，並講明買屋的頭款是零，你會每月按時付款，由銀行代收後再轉給屋主。

這段期間，你可以多找幾位房客來分攤房租，同時必須努力工作，多賺錢少花錢，給房東留個好印象。買第一個房子，地點重要，行家說，寧願在好區買個破房子，不願在破區買個好房子。基本上，房子結構要健全。但怎麼樣才算是好區？話有玄機，在美國錢能說話，有錢人住的區就是好區，房子大、占地大、保安好，價錢也高，假如附近再有所大學的話，更是錦上添花。

買了第一個房子，是走出致富的第一步，數年後有了儲蓄，可考慮換一個較貴的房子；準備百分之二十頭款之外，剩下的百分之八十是貸款，三十年付清。買新房的同時，要考慮怎麼處理第一個房子，賣掉可惜，最好的辦法是留下來作出租屋；尤其是在加州，税法規定每年地產稅增加不得超過百分之二，對房東來說是大大有利。數年後收益繼續增加，可考慮買一棟兩連屋、三連屋、甚至四連屋。

買四連屋以下的房子，有兩個好處：第一，買的時候，可以申請到普通性住屋貸款，利息較低，容易拿到，獲利也多。買四連屋以上的話，只能申請商業性貸款，利息高不說，還不容易拿到，尤其是當經濟不景氣時，銀根收緊，難上加難。第二：賣相連屋時也容易，買主多，價錢高。

如何管理出租屋是一件大事，因為每個人感受不同，方法也不同，剛剛開始時，房屋少，事情少，為了減輕開銷，可以自己管；數年後利潤增加，花點錢找個地產公司管理是上上策，自己不必再幸苦。另外一個問題是如何找房客，大學城有優勢，學生單純，有家長當保，管理容易。

最後要說的是，年輕人買房子越早越好，尤其是在加州和紐約州。全球通貨膨脹是必然的趨勢，對付辦法有二：其一買房子，其二買股票，孰先孰後？孰輕孰重？各人看法不同，做對了，兩者均可致富，是退休人員消磨時間的好辦法。