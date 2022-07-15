《老照片說故事》照片見報處女秀

安邱常家莊地震台工作人員在測量。

一九七六年秋天，唐山發生了震驚中外的強烈地震 ，造成了大量人員傷亡和重大經濟損失。震後全中國地震系統認真總結經驗與教訓，加強台站建設和管理，大力提升台站的監測能力和水平。

在此情況下，山東濰坊市地震局派出了連同我在內的三人工作組，奔赴所轄的安邱常家莊地震台進行整頓。該台地處中國東部最大的郯廬斷裂帶上，歷史上曾發生過八級大地震。這裡是全國地震台網上的一個重要台站，承擔著郯廬斷裂帶安邱至臨沂段地殼運動的垂直定點測量和水平定點測量，以及定期的流動測量，任務十分艱鉅。

一天上午，台站工作人員正在濰徐公路一側進行定點測量時，我悄悄地拍下這個場景。為確保拍好，我連拍了數張。這次拍攝並非職務創作，純屬我個人愛好。

幾天後台站整頓工作順利完畢，回家後我及時配好了沖洗膠捲和照片的液體，沖好膠卷後，接著印放、沖洗出了照片。我選出其中最清晰的一幅，寫上簡要說明，裝進信封寫明地址後，騎自行車到市郵政 局，寄給了在省城濟南的山東工人報社。

大約一周後，我接到在鋼鐵廠時一名同事的電話。他問我是否向山東工人報投過稿？我答非所問地反問道：「你怎麼知道？」他說：「我訂著這份報，今天的報紙上看著有幅署名王專的照片，是你的吧！」我說：「謝謝你，要不是你說我還不知道登了呢！」

兩天後報社給我寄來了樣報，當我看到報紙上的照片，非常高興。這是我第一次向報社投寄照片，接著就被採用了，怎能不興高采烈呢？有了第一次，緊接著就有了其後的若干次。從第一幅照片見報，四十多年來，我在人民日報（海外版）及其它國字號十幾份大報、省報和地方日報、晚報及個別期刊上，發表了若干幅街拍照片和風光照片，具體有多少幅，我也記不得了。