一九四九年十二月，十歲的我因國共內戰隨家人自成都逃難到台灣，落腳新竹。

日本 侵華戰爭剛結束，台灣光復了，當時日式建築物仍處處可見，居民的穿著打扮常有日本風味，說話常摻雜日語。

那時新竹的國民戲院位於熱鬧市中心，晚上燈火通明，人們熙來攘往，常可看到人力車穿梭。冰店裡人們把冒著煙的東西塞進嘴裡，我忍不住喊「小心燙」，原來這是冰棒，吃在嘴裡涼涼甜甜的。此生第一次嘗試吃冰棒的滋味，一直到七十年後的今天，仍記憶猶新。成都的冬天下雪烤火爐，台灣卻可大吃冰棒，真不可思議。

走在街上，四面八方傳來「卡噠卡噠」的聲音，原來那是人們腳上穿木拖板，走路發出的聲音，那時大多數人穿木拖鞋，叫做木屐。

日式住房用紙糊的拉門、睡像草蓆的榻榻米，可以席地而眠。鑲在牆壁上的水龍頭一扭開來，嘩嘩的水流出來，再一扭水停了，叫做自來水；當時很好奇，想敲開牆壁，看看裡面有什麼機關。

在成都，市中心春熙路上才有電燈，當時台灣電燈已普及到家家戶戶。

當時台灣的菜市場乾淨整齊，地上也不泥濘，但蔬菜水果多半發育不良，花生米像黃豆粒般，瘦長的蘿蔔只有手掌大，香蕉也只有現在的一半大。買菜的外省婦女操各種方言，和說台語的菜販各說各話，連說帶比；有些外省婦女討價還價還占小便宜，順手抓幾根蒽、一塊薑，菜販氣到不賣了。

有一天走在街上，發現人們都靠邊讓路，原來來了一個警察 ，據說是日據時代留下的風氣。殖民統治下，人們敬畏警察的權威，不敢和他爭路。

新竹冬天的晚上，寒風中「噓噓」的哨音由遠而近，我們趕緊拿著大碗出去等待。這人推個車，火爐上燒開水，水蒸氣發出哨音；他把麵茶或杏仁茶放在客人的碗裡，沖上開水，香味撲鼻而來。現在每到冬天，還是很懷念麵茶、杏仁茶的滋味。還有一天，姊夫抱了個大西瓜回來，成都西瓜是夏天產物，在台灣的冬天吃西瓜真稀奇。

還記得這輩子第一次坐火車是從新竹去台南，晚飯後出發，火車站高大雄偉：黑色如龐然大物的火車頭冒著煙，發出「嗤嗤」聲，像條巨龍。火車行進中突然發出長嗚，車廂裡隨即響起一陣「啪啪啪」的聲音，原來是火車進隧道，大家連忙關車窗，免得煙進到車廂；火車出了隧道，又是一陣啪啪聲，是大家打開車窗。第二天清晨到台南，那時火車從新竹到台南足足開了十一個小時。

南部很多矗立著煙囪的糖廠，以小火車運送甘蔗，小火車開得很慢，一群孩子追著火車跑，看準了用力拽，就能把一根甘蔗拉下來。

當時在小溪水渠能抓到泥鰍、魚、蝦，還能摸蛤蜊，水中尋寶總是樂而忘返。如今溪水污染，加上有人用電電魚，在溪水中抓魚已成追憶。

那時家庭娛樂設備是笨重的真空管收音機，放在客廳，一家人圍坐收音機前搖著扇子，聽廣播劇、新聞。後來進步為輕巧的晶體收音機，可以用電池，有人提著晶體收音機，音量開大，走在街上炫耀。

當時腳踏車是必備交通工具，騎摩托車或擁有小汽車 是白日夢，如今擁有汽車的夢已成真，腳踏車反而成為娛樂健身設備。

那時的台灣，很多新奇事物讓人留下深刻印象。在四川，人們見面常用的問候話是「吃飯了沒有」，可見有「天府之國」之稱的四川，想吃飽飯也是日常生活的重大事情。而台灣四季如春，稻米一年收割兩次甚至三次，許多人從不為吃飽飯擔憂，台灣被稱為寶島，實至名歸。