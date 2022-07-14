《老物件情懷》北迴鐵路郵票話當年

本文作者所保存的兩種不同版本的北迴鐵路紀念郵票。

台灣島地處地震帶，所以東部海岸由歐亞板塊，和菲律賓板塊碰撞而生成的斷崖景致，構成了世界知名的「清水斷崖」景點。這樣的地形勝景也影響了宜蘭縣蘇澳到花蓮縣之間的交通建設。原先「掛在」懸崖上的交通要道蘇花公路，幾乎每逢大雨必坍，路基常因天候沖毀流失；這種造成與東岸同胞的「斷路」隔閡，幾乎是數十年前颱風或梅雨季節次次上演的戲碼。

中華民國 政府在蔣經國 先生於一九七○年代初期提出了十大建設，要建構一條打通蘇澳和花蓮間的鐵路線，亦即所謂的「北迴鐵路」，就如火如荼地展開了。一九八○年二月，北迴鐵路全面完工運轉通車，給了花東地區同胞往台北宜蘭方向，一條更安全且便捷的通道。

由於我一直在寶島西部讀書求學，與北迴鐵路向來緣慳一面。在海軍數饅頭役期剩下四個多月時，突然接獲命令在一月二十三日自由日當天，從海軍左營基地緊急乘坐中字號戰車登陸艦，調到花蓮海軍神鷹基地。原來時任海軍總司令葉昌桐上將在二月的春節除夕日，要與神鷹基地同仁共進午餐，當時上級覺得已經進駐的六十人不夠「氣派」，需要再增補一些「人頭」權充場面使然。

結果抵達花蓮的數周後，在小年夜的下午，我們這批甫抵達的增補人員又接獲命令，必須即刻離營放年假。這回的理由是海軍總部只準備了六十份新年禮品，我們這群經確認「沒份」的增補人員，被要求馬上從基地「消失」。

結果我等一行晚間近六時摸黑離開營區，招了一輛出租車 直衝花蓮火車站。只見整個往南的花東鐵路線，和朝北的北迴幹線，只剩下一班到台北、於當晚七時發車的末班自強號列車。我匆匆買了站票和同仁迅速北上，到了台北再坐夜車南下，總算在除夕凌晨抵達屏東家中。所以我第一次倉促的北迴鐵路之行，竟然是在臘月二十九的晚間，於明亮擁擠的自強號車廂內「罰站」三個鐘頭，與一片漆黑的窗外大地相伴中度過。

所幸在五月底退伍之前，又有兩次乘坐北迴鐵路班車前往台北，參加工作面試的機會。這來回的行程我總算可以好整以暇地欣賞北迴沿線風光。西邊中央山脈懸壁的山勢逼人，而東側一望無際的太平洋海面則靜謐和諧。我有時將臉頰貼著東側的窗戶，觀看前後方山海交會的壯麗秀美，即便沿線有不少隧道打擾了我的興致，依然不減這世界級「蘇花」景觀的壯闊。

現在蘇花路段一部分的區域已列入了太魯閣國家公園的範圍，非得親身到此一遊，才能感受大自然造物的鬼斧神工。

低頭俯視這兩種不同版本的北迴鐵路紀念郵票，那遺忘已久的花蓮情緣，又浮上了心頭，歷歷在目。