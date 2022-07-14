上海的老屋在一條與愚園路平行的宣化路上，是外公年輕時賣掉了老屋西面的一塊地後，建造的一棟兩層樓房。

老屋坐南朝北，很寬的大門有四扇，中間兩扇是對開式，白天總是敞開著，到了晚上關上後就從左右的兩扇門進出。房頂的斜面上一塊塊青瓦整齊排列，遠遠望去非常乾淨，屋頂上還有兩個老虎天窗。

走進大門，裡面便是客堂，記得小時候有個表叔結婚擺酒席，在這個外客堂裡放了三張大圓桌，當時最開心的就是我們這些懵懂的孩子了，足足吃了三天玩了三天。

之所以叫這個是外客堂，因為往裡走是一個方形天井，再往裡走是差不多同樣大小的裡客堂，繼續往裡走還有一個小天井，所以老屋從大門走到底還是有深度的。小時候有一次下雨時，沒人一起玩，我就在外客堂和裡客堂的天井間跑來跑去跟雨玩，看看多少雨落在身上；還穿著棉鞋踩水塘，一次比一次用勁，就想看水能濺多高，惹得從來不生氣的外公在我屁股上拍打了一下。

外客堂和裡客堂的東西兩旁，是一樓房間以及通往二樓的樓梯，整個一樓和二樓的房間都是東西對稱、大小一樣的。天井的兩旁是燒飯的灶頭間，以前不稱為廚房。灶頭間裡有個大灶頭，用灶頭上的大鍋燒出來的飯，底下一層硬硬的，吃起來可香了。

我們一家就住在外客堂東面的一樓房間裡，老屋是外公的房子，父親當然是住進女方家的女婿。我不清楚父親年輕時遭遇過什麼，那時只隱約知道被割了工資。

外公不識字，出身成分好，勤勞本份守規矩，是遠近聞名的老實人；外婆生了九個孩子，活下來的只有五個。到了我們這一代，表兄弟姊妹共九人都出生在老屋，我是最小，童年的時光和玩耍的記憶都是老屋。

老屋門前的弄堂對著宣化路，宣化路短而不起眼，平行相鄰的愚園路上因為有許多花園住宅和新式里弄，早早成為上海最高級的住宅區之一，我的小學就在愚園路上的愚園路第三小學。與愚園路、宣化路垂直相交的江蘇路上，有個花園洋房里弄叫安定坊，五號那棟英國 鄉村式建築是翻譯家傅雷的住所，也是他們夫婦自縊的地方。安定坊斜對面便是我的中學，上海市第三女子中學。

愚園路是平坦的，但有很多不平凡的名人故事；而老屋所在的宣化路卻是一條台階路，雖不平坦，住在老屋時的兒時歲月倒是平凡又平淡。在天井裡玩耍，用外公買的粉筆在地上學寫數字、畫做遊戲的格子。

我還喜歡搬出一張方凳放在天井裡當桌子，坐在小板凳上寫作業，打開鐵質的鉛筆盒蓋，把課程表貼在中間，把「萬般皆下品，惟有讀書高」兩條字像對聯一樣貼在課程表的兩邊。我還有一本心愛的筆記本，吵著讓父親題字，父親在第一頁寫上了「有志者，事竟成」六個字，我抬眼仰望高高的天空，是一方天井的大小。

八○年代初，改革開放剛開始，老屋就被拆遷，也就是在那一年我考入了市三女中，又逢父親平反後得到啟用調入華東政法學院，就是原聖約翰大學，我們家也就搬去了學校裡面住。那一年還有個表哥從交通大學畢業被派來美國讀博士，我用盡零花錢買了一本「傅雷家書」送給了遠渡重洋的表哥。

老屋拆遷全家搬離的那一天，我清楚地記得那個雕花的大衣廚、帶鏡子的五斗櫥、八仙桌和有靠背的木椅子，還有樟木箱、皮箱子等大件物品，一件件地被搬離；而上海弄堂裡家家戶戶都曾有過的馬桶被留在了屋裡，永遠停放在木地板上，它如同一個句號，終止了老屋的生活時代。

隨著老屋的拆遷，我們都過渡到周圍不同的地方生活和學習，大家庭的生活徹底地被改變了。雖然早期的老屋拆遷是原拆原位項目，就是拆了舊房在原地蓋好新房後還能搬回居住，但是宣化路的那一片房子造了很多年，以至於我都記不清大家搬回去的確切年份了。

等到外公搬回了宣化路，那塊土地上早已沒有了老屋的蹤影，取而代之的是一大片六層樓高的住宅小區，外公居住在那塊沒有老屋的熟悉土地上，直到壽終正寢，虛歲一○一歲。而我們家跟著父親留住在大學裡，教了一輩子書的父親，有時間還是會回去老屋的親戚家走走。當年走出老屋來美國讀書的表哥沒有再回上海，而我在成年之後，越搬越遠，再走更遠，忙忙碌碌之中，回望的次數越來越少。

在去年父親生日的特別日子裡，我寫下了這樣一句話：昔日教書育人艱難歲月中點亮莘莘學子前行之路；如今矍鑠身心溫暖如春西海岸安享晚年天倫之福。