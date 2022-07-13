羅布樂思（Roblox）最近給十歲兒子上了一堂深刻而生動的課。現今許多孩童甚至不少家長，都在這個虛擬世界流連忘返，因為這裡既可以玩遊戲、聊天互動，還可以用虛擬貨幣 羅寶購買服裝、設備和道具來裝扮個人形象；甚至還能變成創作者在遊樂場「擺攤」，透過吸引別人玩遊戲以獲取收益。

前陣子兒子邀請一名朋友來家裡作客，他們馬上開啟了上網打遊戲模式。第二天清晨，我在睡眼惺忪中被兒子喚醒，「媽媽，昨天傑瑞把我的羅寶偷走了」。他用的這個「偷」讓我很吃驚，「你們不是好朋友嗎？怎麼回事？」

他的小臉因為生氣微微漲紅，「我早上起來就發現帳號上的一百一十個羅寶不見了，昨天傑瑞用我的帳號玩過羅布樂思。」「不可能吧，是不是你自己不小心弄丟了，或者系統出錯？」我不願意相信是傑瑞所為，那個聰明、懂禮貌的孩子很討人喜歡，昨天他吃完我做的韭菜盒子，還表達溢美之詞：「阿姨，您做的真好吃，可以再吃一個嗎？」

兒子想到羅寶被偷，幾乎要哭了，他急著說：「媽媽，不可能的，沒人進過我的帳號，只有昨天我讓他進去玩過。」

我只好安慰兒子說：「傑瑞是你自己邀請來家裡的朋友，也是你讓他進入你的帳號，你就當成是招待朋友花掉的錢吧。」他的眼圈都紅了：「我只是讓他用我的帳號玩遊戲，讓他不要動用我的羅寶，他怎麼可以偷偷花掉我的錢呢？」

我突然意識到這是一個可以讓他成長的負面教材，他們今後面對的世界詭譎多變，科技突飛猛進，人性卻是深不可測。我告訴他一個道理：「地上有一百元，周圍沒有其他人的話，很多人會順手撿走，反正不是偷搶來的。還有一部分人，看到錢卻選擇視而不見繼續走路，因為這不是屬於他的勞動所得。另外還有少數人會把錢撿起來，但不是放入自己的腰包，而是留下來守著，等待真正丟錢的人回來尋找。」

兒子似乎在思索著什麼，我接著說：「兒子，你無法改變別人的行為，只能設法保護自己，中國有句老話『害人之心不可有，防人之心不可無』，你現在有羅布樂思帳號，將來會有銀行帳號、臉書 帳號等許多個人信息，這都不能讓別人獲取或進入。」

接著，我想給他第一次品嘗到人性苦酒後加一點甜蜜，又告訴他說：「其實，這件事對你有好處，你應該感謝傑瑞。」

兒子臉上寫滿了委屈和不解，問說：「這是為什麼呢？明明是他偷偷花掉我的羅寶？」我說：「若不是傑瑞，你怎麼能夠明白自己的帳號一定要保護好，哪怕是你的朋友，也要設立一個不可逾越的邊界。今天損失的羅寶不算什麼，將來損失真正的金錢和個人信息，那才真正會傷害你。你只是交了一點學費，卻上了很重要的一課。」

羅布樂思的這堂課讓兒子初窺了人性，學會自我保護的意識，網上虛擬世界不僅提供娛樂，還是現實世界的一面鏡子。