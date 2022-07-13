還記得當年在台灣東吳大學就讀，韓忠謨教授在刑法的課堂上，分享了一個他年輕時當律師的往事。

韓教授說道：「有一天，律師事務所進來了一對中年夫婦，婦人怒氣沖沖，嚷著說：『我要跟他離婚，他這樣不講理，我一分鐘都跟他過不下去了。』」於是韓教授轉向那名先生，問說：「怎麼一回事？」

那名先生也說：「我跟她也過不下去了，請你寫離婚書，我馬上蓋章。」韓教授看他們都在氣頭上，說的也都是氣話，於是翻翻日曆說：「我今天太忙，來不及辦，請你們過十天後再來談，好嗎？」

過了十天，那名婦人準時來到，先生卻沒有來。她端著一鍋紅燒雞，赧然笑著說：「那天真對不起，給您找麻煩了，這是我燒的紅燒雞，剛剛燒好，請別見笑。」韓教授說，那一次是他吃到最開心的紅燒雞。

對於正在學習處理人際問題的法律系學生們來說，這個紅燒雞的故事，很可能會影響到他們一生為人處世的風格。我相信韓教授不只把這鍋雞端給了我們班上分享，也一定與更多不同年代的學生分享過。

韓教授是江蘇泰縣人，耶魯 法學系碩士，教書多年，著作等身；他曾當過銓敘部部長、司法院副院長，一九九三年七月二十四日病逝於台大醫院，享壽七十九。他遺贈一千萬元設立了「韓忠謨教授法學基金會」，用基金孳息，獎助清寒法律學生。他留給後世法學的道德與精神，源遠流長。

前陣子，聽說有個以辦理離婚案出名的大律師，他和當事人簽下委託書後就說：「從現在開始起，由我來保障你的權益，一切語言和意見都由我來轉達，你千萬不要接聽對方的電話。」這麼一來，一切都得聽雙方大律師的安排，這個婚姻當然就離定了。

他們顯然沒有上過韓教授的課，那種吃「紅燒雞」的滿足和快慰，也就無緣享受了。