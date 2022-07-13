《老照片說故事》人生的確幸

作者小時候和爸媽、叔舅、姑姑等家人一起出遊合影。

每年一度的母親節 和父親節，我都會情不自禁地思念已逝的父母，以及和他們同輩的親戚。回想過去，我一生所有一切美好的東西，很多是父母和這些長輩給予的；我出生在一個移民家庭 ，自己後來也在美國建立了另一個移民家庭。

父母親那一代生存在苦難的中國，歷經兵荒馬亂的抗日與國共戰爭。一九四九年初，年輕的爸媽帶著各自弟妹逃離故土，搬到台灣生活。大家住在一幢狹小的日式房子，小孩上學，大人忙著工作，全家人住得擁擠，但每個人卻相互依靠，和樂融融過生活。

一九五○年左右，包括爸媽、叔舅、姑姑，大家難得出遊，在台北近郊碧潭吊橋合照留下紀念，如今相片中所有大人都先後離世，只留下當時還是小不點的我。

我雖然沒有兄弟姊妹，卻有獨一無二的童年。從小到大，除了父母，生活中一直都有不同長輩陪伴，他們搬出或搬進，從小叔叔、舅舅、姑姑們對我的管教與愛護，點點滴滴的溫暖回憶一直留在我心頭。記得我大學剛畢業，來到美國研究院的第一年，是大姑姑在機場接機，她帶我到她家住了兩周，直到我搬到研究院宿舍。

站在碧潭吊橋，戴著太陽眼鏡是小姑姑，當時她剛考上台灣大學外文系；她和作家於梨華同屆，今年五月走完了一生。她在世時，一直是我最親近也最常給我打氣的人，不論是我生日、上大學、結婚、生女兒，甚至我的女兒結婚、父母逝世，所有人生大事，她都有參與。她會寄上精美的卡片，用娟秀小楷寫長信；因為我的英文名字叫May，她總是叫我「妹這妺那」，十分親切。

叔叔比較早在美國生活多年，有一年他出差，特地搭飛機來加州大學 的宿舍看我，離開時還塞了一個新手表送我，並以他過去在美國讀研究院經驗來鼓勵我。

站在母親旁戴眼鏡的人是舅舅，他跟著我父母到台北後，一直和我們生活；他是化學本科畢業的，對台灣早期負責接收日本醬油工廠有所貢獻。在我讀大學時，他已經有了自己的家庭和事業，仍然常來我家串門子，甚至看到我大學的有機化學課本，還會仔細地和我一起討論，讓我對他刮目相看。

等我成家立業後，母親開始來美國長住，常和我們一起生活。有一次舅舅公差，被公司派去中南美諸國，要回台灣時在美國轉機，飛機誤點；於是他臨時起意來我家拜訪了數小時，那真是驚喜又難忘的團聚。

舅舅內向少言，不喜歡麻煩別人，為了替公司省錢，安排最經濟費時的旅程，出差來回全由自己打理。當時的他頭髮已灰白，出差幾周只提了一個隨身小箱子，打開來看，竟是一個出自拉丁美洲瑪雅藝術家的手工陶器作品，他大方把這件精緻藝品送我。

舅舅晚年對我影響至深，他一生修習佛法，茹素淡定，身體力行，舊有的習性都消失了。父母走了之後，我如果回台，一定會約舅舅一起去吃素食；餐廳離他家很近，看著他徐徐走來，神清氣閒。他九十多歲之後，更以微笑代替言語，性情越發溫暖。

最後一次和舅舅見面，他拿了一個正方形禮盒給我，打開一看，是他在夜市買到的一個莊嚴銅製佛首，他說買了之後天天用心擦乾淨，準備送給我。臨別前，舅舅再三堅持一定要送我走，已經九十四歲的他拿著手杖站在大馬路口，一直和我揮手再見；一年後，他在睡夢中往生了。

雖然我沒有兄弟姊妹，卻和許多長輩都有過短暫的同住經驗，幾個叔伯、姑姑、舅舅一直用不同的方式陪伴我，透過種種方式希望我過得幸福快樂，所以我才能從小到大，都未曾感到孤單和寂寞。如今，他們都離我而去了，爸媽和您們在那邊都好嗎？人生旅途中，再次感謝您們的一路陪伴。