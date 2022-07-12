今年疫情解封，朋友邱君的孫女佳佳迎接甜蜜的十六歲生日，這是成長的重要里程碑，可以取得駕照了，雖尚未成年，但已被認可是個小大人。父母希望能為她好好慶祝一下，但防疫仍不能太放鬆，幾經考量，佳佳選擇以船上派對來慶生。

船上派對的遊艇將繞行曼哈頓 東河，一方面有足夠開放空間讓年輕人活動，一方面讓賓客可以欣賞曼哈頓夜景及環繞自由女神 。

佳佳品學兼優、才藝出眾、成熟懂事、人緣極好，她的父母包下一艘遊艇為她慶生；當邀請函發出時，同學反應熱烈，爺爺奶奶幾個看過佳佳成長的老友，也榮幸受邀。

傍晚七時要上船，外子與我在五時出發，順道接了兩名朋友同行；天空開始下雨，心中難免有些憂慮，仍依導航指示順利到達法拉盛世界博覽會碼頭停車場。此時雨勢略小，抬頭即見「天際線公主號」遊艇停在眼前，那就是我們今晚的派對船。

碼頭與遊艇之間搭建了長長的白色木棧橋，橋頭欄杆綁著大串的粉色、銀色及白色氣球。賓客陸續上船，佳佳的爺爺奶奶在船艙口迎接，今晚我們將要分享年輕人的璀璨時光。

迎賓處的木架上立著一張大紙板，中間是特大心形相片集錦，嵌滿佳佳從出生到十六歲的精采照片，周邊空白處讓貴賓簽名祝賀，我們特用中文祝賀，因為佳佳也懂中文。

遊艇分三層，一樓是長長的宴會廳，左右兩排雪白的餐桌椅排到艙廳盡頭，廳中條柱星光閃爍，桌上燭光鮮花精緻，氣氛高雅溫馨。二樓廳中備足餐前小食，起司、餅乾、瓜果等冷食任君取用；侍者穿梭服務，托盤裡是剛出爐的煎烤熱食，吧台裡非酒精飲料隨時供應，源源不絕。頂樓是舞會場地，年輕人隨著音樂舞動，活力四射。

佳佳穿著粉色綴花大蓬裙長禮服，專業攝影 師跟在她身邊，捕捉她的每一個巧笑顧盼。我從三樓甲板往下看，正看到攝影師在木棧橋頭拍攝特寫及家庭合照，之後攝影師指示佳佳漫步走過木棧橋，微雨濛濛中我彷彿看到仙女下凡。

晚上八時過後遊艇啟航，此時雨停了，天邊出現瑰麗彩霞，朋友說：「佳佳好福氣，老天爺賞了笑臉。」遊艇向北行，花旗球場的大招牌漸離漸遠，經過拉瓜地亞機場，看著一架架飛機低空滑過水面起降，也看到機場整排停放的飛機。

夕陽中，紐約天際線在眼前展開，身為老紐約客卻是第一次以遊艇方式親近紐約。出了法拉盛灣進入東河，繞過雷克島轉向西南行駛，夜幕逐漸低垂，美麗壯觀的三區大橋（Triborough Bridge，今稱RFK Bridge）映入眼簾，燈光閃爍，越來越近，宏偉的橋面橫過頭頂，從橋底下穿過，令人興奮不已。

繼續往南，遊艇傍著河中狹長的羅斯福島而行，過了羅斯福島，同時也過了皇后區大橋；這座橋跨島而過，連接了皇后區的長島市和曼哈頓第五十九街。曼哈頓中城耀眼奪目的雄偉樓群，讓人見識了這個金融重鎮的輝煌。

我們一面用餐，一面欣賞曼哈頓夜景，遊艇繼續南行，經過威廉斯堡大橋，轉向西南，再經過曼哈頓大橋及布魯克林大橋，懸在橋上的弧形索鍊在夜裡閃爍著珠光，看不完的繁華景象。最後遊艇航過曼哈頓島最南端，進入紐約灣，繼續往西南行駛，經過總督島不久後，遠遠望見自由女神頭上的的光芒。所有的人都衝到甲板上，光芒越來越近，女神也越顯高大清晰，只見她高舉火炬，站在我們前方，大家瘋狂拍照。

遊艇再靠近一些，我們已在女神眼皮底下，抬頭仰望，好一座巍峨莊嚴的自由女神，人人都說不虛此行。遊艇繼續繞行自由島，我們在女神左右飽覽她的風采，心中祈願女神的自由光芒，有朝一日可以照亮全世界。

在一百一十多名賓客中，只有我們這桌是耆老，整船盡是青少年男女，看著這群氣質優秀的年輕人，覺得人類前途無限光明。三樓的舞會未曾停歇，司儀宣布父女共舞，甜蜜親情令人感動，母親亦過來相擁。接著是爺爺和孫女共舞，因為沒有綵排，兩人起初有些緊張，但很快就調適過來，爺爺執手，孫女轉圈，紗裙旋起搖曳生姿，甜蜜的十六歲生日派對，這一幕絕對是經典。

特大的生日蛋糕推出來，眾人拍手齊唱生日快樂歌，壽星許願吹熄蠟燭，大家歡聲雷動，佳佳感動不已。吃過蛋糕，眾人擁著佳佳再回舞池盡情跳唱，直到遊艇回到碼頭才散場。此時已過午夜十二時，又開始飄雨，我們趕緊上車，大雨在此時傾盆而下，真是不可思議。感謝老天爺，讓佳佳有個完美的生日派對，這也是一個讓我們終身難忘的神奇歡樂夜晚。