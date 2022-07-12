多年前，教會有一個長老，周日才在主日牧師講道完，風趣生動地向會眾報告教會事項。不料周一夜晚，他跟太太說房間太熱睡不著覺，先到陽台躺椅上躺一下；夜深起風了，妻子準備叫他回房，卻發覺他已不省人事，得年只有五十六歲。

追思禮拜時，牧師說長老一生熱心助人，連走都不麻煩別人；當時剛步入知天命之年的我深受震撼，第一次覺得死亡可以離我這麼近。

九一一 恐怖分子攻擊世貿大樓那年的十月，一向身體硬朗的父親在手術 後突然在醫院過世，母親悲痛欲絕；一個多月後的賓州年度感恩節特會，母親還是願意參加，她認為多親近神，可以助她走出喪夫之慟。

到了那裡，休息時我們尋找去年認識、來美探親的高大姐，才知道她看顧孫子時，不知怎麼突然暈倒，掉到後院的游泳池不幸溺斃。記得去年我們初次相見，很愛跟她同桌吃飯，聽她生動活潑地暢談東北家鄉事，總是津津有味，實在很難相信這麼健壯的人就這樣離開了。

還有一家人，通常都是女兒、女婿帶著孩子和岳母來，那年卻不見女婿。原來有一天，女婿身體不適請假在家，午飯後覺得舒服些，趁著不上班，乾脆推出割草機到後院割草；誰知不久他就不支倒地，才三十多歲就去世。這兩個案例，讓母親多少不再覺得她是世上最不幸的人，真如約伯記講的：「神藉困苦救拔困苦人。」

還有個同齡朋友的兒子，我們還參加過他們婚禮。周末朋友兒子跟太太相約繞公園跑步，出門時太太決定回房添加衣服，叫先生先出發，她隨後追去；結果她跑了三圈都沒見到人影，以為先生臨時決定回家。回到家卻是鐵門深鎖，進門聽答錄機才知道，醫院通知，先生跑步時突然倒地，被路人叫救護車送醫，仍然不治，四十多歲就走了。

教會有一個可愛善良的女孩夜裡打工回家，被大巴士壓死；還有一個大學剛畢業、即將踏入結婚禮堂的小姐妹，洗澡時突然心臟病 發作，送醫不治。黃泉路上無老少，不禁令人唏噓。

天生怕痛的我，寧願猝死，可以少受罪，最好像一個教友的先生，八十歲出頭，健康開始急速走下坡後，有一次坐在搖椅休息時蒙主恩召，只是這種走法可遇而不可求。生命的意義本不在乎長短，乃在乎內容，更何況生死有命，半點不由人，只有好好活在當下，珍惜身邊的人。