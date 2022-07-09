在還沒敘述我的遇難往事前，先說說父親和丈人被扒的例子。

丈人於一九四九年時局動蕩的上海，在電車上被人無故地搧了一耳光，右手一鬆去摀，緊抱的家當被想必是同夥的旁人一拽而溜遁，全家一時陷入絕境；若非貴人趙團長相助，就到不了台灣，我也就做不成他的女婿了。

而父親習慣把皮夾放在褲子的後口袋，有次在公共汽車 上竟被扒。我為了替父親出這口怨氣，動腦獻計，要他把厚厚一疊的黃色粗糙草紙塞進牛皮紙信封，以觸扒手霉頭；隔周後的周日，父親特意外出訪友，傍晚回來時，口袋又空空，但一臉堆著笑容。

上世紀的往事，抗戰勝利的果實雖然有些苦澀，但南京市面上卻是一片欣欣向榮，街上行人絡繹不絕，相對的宵小也甚活躍。母親怕我走失，常以拐子多來嚇阻我的玩心，我當時雖然只有八歲，但已有主見，總認為這只是母親愛我心切的託辭；直到我的童年玩伴金豐鵑突然失蹤，才稍為警惕。

當時我家住在中華門外兵工廠內的職員宿舍，員工子弟所就讀的金工小學則遠在秦淮河南 岸的工人眷村內，每天往返的掃帚巷上有一茶館。每當放學後，我總會溜進去聽說書，沒人理會我，因為在他們眼中，我只是個調皮的小孩。

不過，其中有一對打扮妖豔的男女對我友善，每次經過他們的桌邊，那女人總是咧嘴對我笑嘻嘻。在我最後一次去聽說書時，那女人開腔了：「小孩，你真可愛，你願不願意坐下來，替我解說說書先生講的內容，因為哄堂大笑，我們卻不明白笑個什麼。」

我突然想起老師的話：「助人為快樂之本。」於是就靠著她坐下，不一會兒工夫，正當我解說得起勁時，她掏出腋下的手絹朝我臉上一撢，我即時打了個冷顫，接著就神智不清了，只聽到那男人說聲：「走。」我就尾隨出去。

大概是郊外冷風瑟瑟，或是藥性已過，當進到一幢比我家氣派得多的獨立大屋，我清醒了。放眼一看後大吃一驚，只感覺進到了花果山，各處都是或站或坐或躺的小孩，只是他們的行動沒有猴子般俐落，因為殘疾者居多。

我一時情急直問那女人：「你們帶我來這做什麼？」得到的答覆是：「帶你來這裡玩。」我接著大聲說：「不要，我要回家。」真沒想到在茶館裡的那副笑靨，突然冷若冰霜，轉變之快真不遜四川演藝界的「變臉」。但我仍倔強地堅持：「我不喜歡這裡，快放我走。」不料她上來就給我一耳光，接著擰我的耳朵說：「放乖點，今後這裡就是你的家。」

我一聽嚇得哭了起來，沒想到站在她身旁的彪形大漢指著我咆哮：「哭？再哭我就揍你。」我因懾於他的淫威而止住哭泣，但心裡卻泛起脫逃的念頭。

約莫三更時分，身旁的鼾聲夢囈此起彼落，我偷偷起身，躡手躡腳緊貼牆壁行進，從我們那間大通艙到圍牆大門的距離其實很短，感覺上卻是遙不可及。我非常冷靜，當摸到大門時，輕輕撥開一條小縫，只見天上一彎明月點點繁星，田野也傳來蟲啁蛙鳴，尤其空氣陰涼清新，教我精神一振。

正當我把身子擠出去，準備拔腿飛奔逃脫時，突然凌空伸來一個鷹爪，緊緊扣住我的後領，我回頭向上一看，可真把我嚇得魂不附體，原來是那個對我咆哮的打手在守夜。

他像老鷹抓小雞般，三步併兩步地把我拎進大廳，並朝地上一扔，同時得意地向那對男女睡覺的臥室大聲一吼，接著一場挑燈審訊展開；在窩主的命令下，我遭到他身邊打手一陣皮帶毒抽，最後還是那女人叫停，她朝窩主說：「我感覺他是塊料。」男人回答說：「不錯，妳想想，我們創業這麼多年，哪有一個小鬼敢逃跑？他不僅是塊料，更是一塊上等璞玉呢。」「那你就收他為徒吧。」「好……好吧。 」

窩主轉向我說：「好好養傷。一個禮拜後舉行拜師聖典。」他並用強制性的口吻問道：「你可願意？」我腦筋電光火石一閃，脫口急說：「謝謝栽培。」因為意識到拜師後的日子，至少會比較好過一些。

我只是皮肉傷，經雲南白藥一敷，僅僅三天就已結疤。接下來三天我很逍遙，各處蹓躂，無意間發現了一個祕密，就是兩打手公然在一角落吸毒，原來他們僅僅是被毒品 控制的兩枚棋子。

我調養期滿，身穿他們為我訂製的一套黑色勁裝步入禮堂，只見兩根粗大的紅燭高照，上首牆上掛著一名鬚飄髯逸的老叟照片。窩主一身潔淨，向他上香，口頭還念念有詞，我只聽見他自稱是四十六代徒孫，接著就輪我拜師。

當我叩了三個響頭之後，也向牆上的祖師爺上了一炷香，師傅接著就頒給我一隻純金打造的剪刀型小右手，我瞬間領悟出其含意，就是希望我成為一個「神扒」。

他們把我們這群男女小娃，分成初級、中級和高級三個班。初級班的學生，就是那些被兩個打手以殘暴手段弄成瞎眼、斷手和瘸子的殘疾者，他們的導師就是師娘，課程都是一些讓人覺得可憐的騙術；中級班學員是一般水準的扒手；高級班卻是高智商班，這班學員不是古靈精怪就是滑頭滑腦。

➤➤➤拐子窩落難記（下）