兒時三不五時就頭痛，痛起來像針扎、像火燉，或像孫悟空被念了緊箍咒，當下痛不欲生，想拍頭撞牆，嚴重時在地上打滾。

看醫生看不出個所以然，吃中西藥都沒效，多休息也沒用，運動更沒幫助，它還是會不定時發作，干擾我的日常生活。知道根治遙遙無期，至少求得舒緩，家人幫我準備冰水、綠油精，然後請他們懂得腳底按摩的朋友幫我按摩；在飲食上也盡量吃得清淡，生活過得正常，減少看電視、玩線上遊戲的時間，多到戶外活動。如此保養身體，頭痛發生的頻率確實變少了。

每次讀「三國演義」，看到曹操患有頭痛症狀，對小說 裡的描述心有戚戚焉，不過曹操幸運地得到華佗診治，用針灸舒緩痛症；而我卻得靠自己解決頭痛，短則十幾分鐘，長至好幾個小時，始終伴隨著我的童年。有時候無論採用任何方法都無效，我也只好躺在床上逼迫自己睡覺，至少在睡眠中，能麻痺當下的疼痛。

神奇的是，當我漸漸長大，頭痛症狀卻隨之減少，後來幾乎沒有靠任何藥物，也沒看任何醫生，發生頻率從兒時的一周數次，後來一個月數次，最後一年沒幾次；直到現在，竟奇蹟式的越來越少。如今除非感冒發燒，否則不太會頭痛，真是謝天謝地。

除了家人，我一直都對其他人隱瞞我的頭痛，所以在公開場合發作時，我總是在忍耐，希望不要影響到其他人，也不要被人認為那是一種病，說不定還會被隔離或是怕被傳染。所以忍耐時，我總是滿身大汗，用意志力去對抗頭痛，等待能坐下休息的時機。

真的忍受不了，我就跟學校告假，以感冒的名義回家休息，因為我知道痛起來是沒完沒了，根本沒辦法吸收老師所教授的知識。倒不如回家休息，之後有機會再複習就好，那也是我與頭痛所養成的默契。

所幸後來漸漸痊癒，我也比較敢向其他人分享，發現周遭的親友中也有人遇到類似的問題；在報紙也看到影劇明星談暈眩症，與我的頭痛症狀類似，只是嚴重程度不同。

原本我以為這世界上只有我一人如此悲慘，後來才發現同病相憐的人很多，也欣慰了不少。當我們聚在一起時，頭痛就成了我們的話題，彷彿苦中作樂，將那些對抗頭痛的所有方法拿出來討論。現在網路資訊很發達，隨便搜尋就可以看到網友分享對抗頭痛的經驗，所以日後就算我的頭痛再度發作，我也不會害怕了。