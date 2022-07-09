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《老照片說故事》夕陽無限好

文、圖／水仙
尚普蘭湖黃昏景象。
尚普蘭湖黃昏景象。

女兒開車帶著我們，和參加健美操加強訓練夏令營的外孫女，從波士頓開了四個小時車程，來到佛蒙特州的尚普蘭湖（Lake Champlain）。

車子離開主要的高速公路以後，轉進林蔭夾道的小路，大約前行六公里，抵達了我們租下來的別墅，忽然眼前一亮，彷彿進入世外桃源。

別墅坐落在湖畔，四周被參天大樹圍繞，遠離塵世喧囂，鳥兒清脆的叫聲此起彼落；陣陣微風從松林飄過來，我深深地吸了一口清涼空氣，只覺得心曠神怡。

尚普蘭湖是一個位在北美的淡水湖，主要在美國境內的佛蒙特州和紐約州，但有一部分跨越美國與加拿大的邊界。尚普蘭湖全長一百二十公里、寬十二公里，整個海岸線長五八七公里，提供近二十萬居民的用水來源，是新英格蘭地區和紐約州最大的湖，也是我此生看過最壯觀的湖。

女兒身為麻省理工學院教職員主席和終身職教授，上午和下午都要開會，忙得不可開交，還要接送孫女往返營區；偶爾抽空跟我們坐在後院花叢中，談古論今，看著湖水有如鑽石般的閃閃發亮。多麼希望時光就在這一刻停止，讓美好變成永恆，此行讓紛擾已久的心靈平靜沉澱，的確難能可貴。

晚上八時半左右，一眼望去，湖的盡頭彩霞滿天，火火紅紅的將天邊染成燦爛金黃，忽然一隻孤雁從遙遠的天邊飛過來，使我想起唐代詩人王勃所作「滕王閣序」：「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。」我深深地被這美麗的畫面感動，陶醉在夢幻境界。

在過往的歲月裡，我從來沒有「夕陽無限好，只是近黃昏」的無奈和感嘆；我深信黑夜過後，太陽依然升起，滿懷期待，明天會更好。

紐約州 佛蒙特州 新英格蘭

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