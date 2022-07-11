《老物件情懷》紅色電話

作者父母的紅色電話。

母親從來就不喜歡灰黑的顏色，這和她幼年的家庭困境有關，牆壁滿布剝落的灰土，渾暗的油燈光和每日三餐的窘迫，令她看不到其他的色彩。民國三、四○年代（西元一九四○至五○年代），女性多著陰士丹藍色旗袍，單調的衣著令她對藍色亦無好感，她嚮往有繽紛的色彩來點綴生活。

母親喜歡熱鬧的紅色和淡雅的粉紅色，七○年代中期，家中申請裝設電話線，電信局贈送一個電話，可從紅色、白色或黑色任選其一，母親選了紅色的電話座。這個紅色電話背面的小貼紙，註明製造日期是民國六十八年（西元一九七九年）八月，雖然時間久了，但仍清晰可見。

聽筒捲線仍牢牢地連結主機，已變黃的電話線依舊存在，聽筒也仍放置在主機上，但幾個數字鍵已經無法操作，三個斜按鍵插播、重播和保留音樂倒還是完好。

父母親撥用此電話非常頻繁，紅色的電話在無數遙遠的呼喚中，傳遞了父母親和我的彼此思念。

這老舊的紅色電話，還有兩個粉紅色小時鐘，方形的是台北的時間，圓形的是美國時間；這些工具的搭配，讓父母親從未有過時差的困擾。

想起一些父母的叮嚀，如潮水湧現，「小孫女會自己上廁所了嗎？有蒸蛋和煮排骨湯給她吃嗎？」「晚上要看看她有沒有踢被；天氣轉涼要穿小外套才出去喲」「牙齒長了幾顆了？給她的紅包，先保留在這裡；開始說話了嗎？會說外公、外婆了嗎？」「寄給妳的包裹，收到沒有？妳自己要注意保重身體，不要太累了」。

此外，還有「我正在包妳喜歡吃的肉粽，妳聞到了嗎？」「今天有客人來，我正在煮梅菜肉和釀豆腐，好香，妳聞到了嗎？」「妳爸最近質詢，壓力大到常頭痛，應該去看醫生了」「中秋節的月亮好大好圓，妳們那裡可看到嗎？」「車輛多，開車千萬要小心；若有假日，可全家回來，我們都非常想念你們」、「此地濕熱，我的膝蓋和關節 ，又開始不舒服了」。家中大小事，如數家珍而百聽不厭，都藉由紅色電話的傳遞，使我感到父母溫馨的愛，更感受到我對父母深切的想念。

九○年代，父母移民 來美國，這可愛的紅色電話也功成身退了。這次回台，拿出來擦拭乾淨，放回盒子裡，我彷彿又看到了母親撥打電話時，臉上愉悅的神釆和靈活的手指在鍵盤上跳躍著。

如今科技發展迅速，家中的電話如被放置在冷宮中，取而代之的是便捷的視訊交流。而過去熟悉的電話鈴聲，快步跑去接聽的興奮，母親溫柔體貼的聲音，仍舊令我引頸盼望；雖然父母仙逝已多年，但我永遠懷念他們那遙遠的聲聲呼喚和永無止盡的關愛。