我至今還記得外婆的那雙手，手指關節 粗，而且掌心厚實；小時候她哄孫兒時，都會握住我們的小手撫摸，那厚實粗糙又溫暖的感覺，至今還留在我心裡，那是經年累月忙家務所留下的歲月印記。

外婆是在我父親過世後，從貴州到福建協助我母親料理生活的；我隱約記得她初來我家的情景，母親和外婆都在哭，那時我大約三歲，大姊十歲，二哥八歲，三姊五歲。

打從記事起，我就覺得外婆真能幹，她來我家後，母親就辭掉保母，那時家中經濟狀況已經請不起保母了。母親不會做飯，她忙著外面的營生，外婆就忙著一家人的三餐和照看我們幾個孫兒。記得小時候一事，福州人食用的是海鹽，外婆剛來時，見到海鹽溶於水裡後，碗底都會有層絮狀雜質；外婆嫌髒，因貴州的鹽多是較為潔淨的井鹽，她就花時間再把海鹽去掉沉澱物。

那時燒的是柴火，外婆就自己劈柴，直至家中改為燒煤，那幾年，家中的柴火都是外婆劈的；現在想到外婆那麼小的個子，怎麼劈得動那些柴？外婆為我們燒飯直到八十多歲做不動了才停止，她老人家真是辛勞。

外婆還會自己染布做衣，上世紀五、六○年代，物資很貧乏。外婆會讓母親買些土紗的白坯布、靛青染料，燒鍋水放入靛青、布坯，攪勻上色撈起晾乾，再入鍋染，反覆數次，靛藍色的布就會染勻了。

外婆也會蠟染，那是她在貴州落腳的山鄉，向當地的「花苗」人（苗族的支系）學來的技藝。布坯上上蠟，再用刮刀、刻刀在蠟上刮刻出花紋，布下入染缸，無蠟處就染上色，和有蠟無色處組成花紋，如梅、蘭、牡丹等花色；可惜她當時沒空閒，也沒工具，只能染染色。

那時代的人都節儉度日，左鄰右舍和我們都穿陳舊發白的卡其布服裝，外婆都會收來再染一遍，讓顏色新很多。

外婆裁剪的工夫也好，她的衣服都是自己手工剪裁縫綴，不過，都是早先斜襟布褂的款式。她會為我們縫製對襟式小棉襖、小棉褲，閒暇時收集一些剪裁剩下的零碎布料，再裁成鞋底樣；每天晚上邊用麻繩納鞋底，邊和我們談些人世道理。

外婆都穿自納的鞋，也給我們做小棉鞋；她做的衣物，多是自染的土紗，也許土氣，但小時候在冬天穿這些衣鞋的溫暖，至今還暖在心頭。

文革期間，因父母的背景問題，我們一家被遣送到閩北山區，母親和我們全無在山區生活的經驗，全家幾陷於絕境；但外婆卻鼓勵家人打起精神，說我們是僑屬、台屬，最終政府會讓我們回城的。在山區的那幾年，七十多歲的外婆帶我們餵豬養雞、種菜種瓜，還教我們以滷水點豆腐、做豆豉、釀米酒。我們不曉得外婆的農村生活本領有那麼多，幫助我們度過了艱苦的山區生活。

外婆還會給人看點病，周邊人家有人頭疼腦熱，長疔生瘡，外婆都會弄個土方治治，還真有效。

我們落戶的山村附近有國營林場，林場有一戶職工家庭和我們同鄉，也是從城裡下放來的，那戶人家的當家男人，因長年伐木落下風濕，癱在床上幾年。外婆去到他家，每天用麥麩炒米酒裝袋並熱敷他的全身，又用剛採下的一大堆新鮮松毛針放大鍋炒熱鋪床上，令癱者躺臥上面熏蒸，並教他的子女在病人身上拍打某些部位。外婆花了近兩個月時間治療那名男主人，他後來真能坐起走路，四肢活動自如；那家人感激不盡，男主人還認了外婆為乾娘。我們全家返回省城後，與他家仍常有往來。

母親後來告訴我們，外婆原是貴陽城內大戶人家的小姐，民國初年，貴州境內軍閥混戰，她因家道中落而流落到貴州鄉下。外婆活到逾百歲高齡，穿著自縫的壽衣、壽鞋和壽帽安詳走了，她做事的勤勉與處世的堅韌，至今還影響著我們這些孫輩。