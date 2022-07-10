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《老照片說故事》科隆狂歡節

文、圖／成牧
作者在德國留學期間，參加科隆狂歡節的照片。
作者在德國留學期間，參加科隆狂歡節的照片。

德國科隆市，一年一度的狂歡節享譽四海，來自全德各地以及歐洲各國民眾，在節日期間都會齊集到科隆，盡情地渲洩熱情與歡悅，在高亢的音樂聲中迎接即將到來的新年。科隆市的狂歡節由每年十一月十一日十一時拉開序幕，一直延續到第二年的二月底結束。

狂歡節的重頭戲是化裝表演和彩車遊行，這一天，到處是穿著奇裝異服的人，有些人戴著各種造型的頭套；有些人臉上塗抹各種色彩斑斕的花紋；有些人則隨著彩車載歌載舞。整個城市此時此刻完全沉醉了，大家把一切的煩惱與悲戚暫且放下，讓自己浸潤在歡騰的氣氛中。

科隆狂歡節的歷史幾乎與科隆市一樣悠久，已成為科隆著名的城市名片。上世紀八○年代末我在旅德期間，落定在科隆大學的校園裡，因此有機會參與一次狂歡節盛會。

在彩車開始遊行那天，初冬的科隆氣候爽朗，德國朋友一個個濃妝豔抹催著我上路，我沒有可招搖的異服，便穿著便裝隨朋友一起去到科隆的老廣埸。

彩車遊行已經開始，一輛輛身披盛裝造型的彩車緩緩徐行，有古代馬車式、海盜帆船式、鮮豔花卉式的，還有裝著豐盛蔬果的各式各樣車子，一輛接一輛，伴隨著高分貝的音樂悠悠前進。

身著豔麗服飾的人在車上邊唱邊跳，手挎著裝滿糖果的籃子，隨著緩行的彩車不停地向路人拋撒糖果，接到糖果的人一陣尖叫歡笑。音樂、糖果、歡笑，尖叫聲瀰漫在城市上空，人群樂翻了。

我隨著人群流動，不停地在空中截獲糖果，左袋滿了裝右袋，忙得不亦樂乎。突然我發現一個戴著當時德國總理柯爾面像頭套的高個子，我趕忙上前拉著他要求合影，他二話不說，一手摟住我，一手高舉，卡嚓一下滿足了我的要求。

人群中最活躍的應是小丑，他們穿梭在人潮中，插科打諢引人逗趣。突然感覺有人在我身後拉我的領子，回頭一看原來是個戴著紅鼻子的小丑對我做鬼臉；我被他逗樂了，順手摘下了他的鼻套又向他借了帽子，馬上請朋友幫我拍照留念。

歡樂是沒有國界的，友好是跨越時空的，人們在科隆盡情地享受。

嗓子喊累了，大夥走進一家酒吧，這裡更是人滿為患，人手一大杯啤酒，面對著電視屏幕中的遊行大喊大叫，空氣中瀰漫著菸味酒香，讓人幾乎透不過氣。

科隆整座城市陶醉在熱情與歡悅之中，那是一次無比歡悅的人生經歷，至今還是讓我很難忘。

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